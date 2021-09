Tânără abandonată în curtea creșei din Medgidia își caută FAMILIA BIOLOGICĂ

O tânără de 34 de ani își caută de aproximativ un an familia biologică. Aceasta a apelat la comunitatea online „The never forgotten romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”, în încercarea de a-și găsi mama. Din informațiile pe care le-a aflat până în prezent, a fost găsită în curtea unei creșe din Medgidia, la puțin timp după ce s-a născut.„Acum un an încercam să găsesc răspunsuri la multele întrebări pe care le am, postând aici pe pagină, dar nu am avut noroc să aflu multe informații atunci. Dar de atunci am reuşit să aflu multe detalii pe care nu le ştiam.Numele meu este Liliana Lazăr, născută în data de 2 mai 1987 în Constanța (conform certificatului întocmit de autorități, nu conform naşterii propriu zise). La data de 17.09.1987 am fost găsită în curtea unei creșe din Medgidia, creșa nr 3! Femeia care m-a găsit, Mongiurea Maria, lucra ca asistentă în aceea creșă! Cu câteva zile înainte de a fi găsită, o femeie ce zicea că se numește Zăbreanu Ileana, din orașul Băilești, județul Dolj și lucra în comuna Peștera, a spus că vrea să își înscrie fata la acea creșă, dar apoi a dispărut! De aceea autoritățile au presupus că respectiva ar fi mama mea. Certitudinea că ea ar fi mama mea, nu o am”, este anunțul postat de tânără în mediul online. Cei care au informații pentru tânără pot apela la pagina de Facebook „The never forgotten romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”.