Tânăr plutonier de la Poligonul Capu Midia, specializat în America în „secretele” sistemului antirachetă Patriot

„Pe viitor poate voi deveni instructor sau voi ajuta la evaluarea trăgătorilor de PATRIOT”. Acesta este visul plutonierului Floriu Ciuraru, subofițer specialist la Centrul de Pregătire prin Simulare, serviciul evaluare al Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană “General de brigadă Ion Bungescu”. Iar pentru a ajunge la această performanță a urmat, în 2021, cursul de specializare “Allied PATRIOT Operator and System Mechanic”, în baza Fort Sill din statul american Oklahona.Nu a fost nici greu, dar nici ușor, însă ambiția de a-l finaliza și a le împărtăși și altor tineri din experiența și cunoștințele sale l-au motivat și mai mult.Practic, alături de cursanți din Suedia, Bahrain și Qatar, a învățat părțile mari componente ale sistemului de apărare antiaerien și antirachetă PATRIOT și modul de lucru cu acesta, cum trebuie întreținut el. „Ni s-au explicat foarte multe lucruri despre părțile mari ale sistemului: despre radar, despre punctul de comandă, despre lansator. Ni s-a spus cum lucrează și cum trebuie operat și menținut la standardele prevăzute pentru operare și mentenanță”, a spus plutonierul.Pe lângă partea teoretică, el și colegii săi s-au antrenat pe simulatorul PATRIOT unde au exersat diferite proceduri pentru identificarea și înlocuirea anumitor piese ale sistemului.„Sunt o persoană mai curioasă din fire și îmi doresc cam tot timpul să învăț lucruri noi și cred că această dorință de a descopei lucruri noi m-a îndrumat către sistemul PATRIOT pentru a-l studia, pentru a-l învăța”, a completat Florin Ciuraru.Cursul a durat șase luni, dar a meritat și îl va ajuta în cariera militară. Ce a fost mai greu? Faptul că a stat departe de familie. A lăsat, în această perioadă, în România, soția și cei doi copii, de 1, respectiv 3 ani. Dar nu a trecut zi în care să nu vorbească sau să îi vadă măcar pentru câteva minute și să le spună cât de dor îi este de ei. „Erau nerăbdători să ajung acasă. Când am ajuns înapoi, în România, m-au întâmpinat la aeroport. Nu există un sentiment mai frumos, ca după o perioadă de aproximtiv 6 luni să te regăsești cu familia, cu prietenii. Dorul de casă nu a trecut ușor, dar dorința mea a fost de a mă perfecționa și mă bucur că am reușit”, a mai spus plutonierul Florin Ciuraru.Nu este pentru prima dată când subofițerul pleacă la studii peste ocean. În anul 2019 a mai finaizat un curs de perfecționare a pregătirii profesionale, cu durata de două luni, în cadrul Air Defense Artillery School, Fort Sill, Oklahoma.