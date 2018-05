Tânăr împuşcat de un vecin, pentru că a făcut gălăgie în bloc

Tânăr împușcat de un vecin, pentru că a făcut gălăgie în bloc

Luni, 16 Aprilie 2018.

Un tânăr de 20 ani a ajuns, duminică seara, la spital, rănit cu un pistol de tip airsoft, după ce a făcut gălăgie în blocul din Cisnădie, județul Sibiu, iar între el și un vecin a izbucnit un conflict spontan.Elena Welter, purtătorul de cuvânt al Poliției Sibiu, a declarat, duminică seara, citată de realitatea.net, că înte cei doi vecini, unul de 18 ani, cu domiciliul legal în județul Olt, și altul de 31 de ani a izbucnit un conflict spontan din cauza gălăgiei din bloc.„Am fost sesizați în legătură cu faptul că în localitatea Cisnădie, pe fondul unui conflict spontan din cauza gălăgiei într-un bloc, un localnic de 31 de ani l-a împușcat pe un tânăr de 18 ani, din Olt, cu un pistol tip airsoft provocându-i șase plăgi în zona superioară a corpului. Victima a fost transportată la Spitalul din Sibiu în stare conștientă. În continuare se fac cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor incidentului și încadrării juridice a faptei", a spus Welter.La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ambulanței Sibiu, Liliana Blaga, a spus că victima are mai multe răni pe corp, dar este în stare stabilă.„Pacientul are șase plăgi prin împușcare cu pistol cu bile. Are două plăgi în axilă și urechea stângă, două plăgi în regiunea posterioară, și două în brațul stâng. Este conștient, stabil hemodinamic și respirator. A fost transportat la UPU Sibiu", a spus Blaga.