Tânăr dispărut când se întorcea de la liceu. Părinții au găsit în ghiozdan o scrisoare

Ştire online publicată Joi, 08 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Tânărul făcea naveta zilnic pentru orele de la liceu, întrucât locuiește într-o localitate situată la 50 de kilometri de Iași.Marți, la ora 15, le-a spuns celor din familie că vine acasă, iar după 2 ore bunicii au găsit rucsacul și telefonul mobil în curte.Marți, când s-a întors de la școală, băiatul și-a lăsat ghiozdanul în fața porții și un bilet în care scria că îi pare rău de niște note slabe luate recent.Părinții sunt îngroziți la gândul că aceste rânduri sunt un bilet de adio și spera că băiatul să fie găsit în viață, cât mai repede.Florin, descris de vecini ca foarte cuminte și silitor, a plecat marți din localitatea natală la Iași, la liceu. A fost la cursuri, însă la ora 4 părinții au găsit la poartă doar ghiozdanul și telefonul. De atunci, băiatul parcă a intrat în pământ.Într-o scrisoare găsită apoi în ghiozdan, el a scris că este supărat din cauza notelor luate. Imediat, familia a dat alarma, gândindu-se la tot ce e mai rău și, de peste 24 de ore, zeci de polițiști și de pompieri îl caută neîncetat.Vecină: „Mi-a zis fata dimineața că, uite, a lăsat geanta și telefonul și nu-l găsește unde-i dus. Ferească Dumnezeu!”Reporter: „Credeți că a pățit ceva?”Vecină: „El făcea naveta, copil bun, părinți buni, crescuți ca lumea.”Reporter: „S-a rătăcit sau ce?”Vecină: „Nu știm. ”Anchetatorii au pus cap la cap anumite informații pe care le-au strâns de la părinți, însă nimic nu este foarte clar. Băiatul era preocupat că înainte de Bacalaureat luase niște note proaste la școală.Vecină: „Foarte cuminte copil, nu comunica cu copiii, cu colegii. Nu avea probleme, situație bună acasă, de învățat învața foarte bine. Probabil a avut o sitiuatie școlară mai dificilă și au aflat părinții, de frica părinților a căzut în depresie.”Mătușă: „De la școală s-o fi luat cu unul, cu altul. Când e sub supravegherea ta, e într-un fel, când se duce, se ia cu unul, cu altul. Un pas greșit trebuie și s-a dus.”Polițiștii încearcă să dea de urma elevului, inclusiv cu un câine special antrenat.Anca Vâjâiac, purtător de cuvânt al IPJ Iași: „Beneficiem de sprijinul jandarmilor, al reprezentanților ISU și ai voluntarilor. Persoanele care pot da detalii se pot adresa celei mai apropiate unități de poliție.”Băiatul dispărut, Florin Nicolae Perju, purta marți o geacă neagră și blugi de culoare închisă. Este tuns scurt, are păr santen și ochi căprui. Oricine îl vede este rugat să sune la 112, scrie site-ul stirileprotv.ro