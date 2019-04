Tânăr britanic, la distracție în Mamaia, "blindat" cu droguri

Ieri dimineață, în jurul orei 1, Poliția stațiunii Mamaia a fost sesizată cu privire la faptul ca un cetatean britanic, care a închiriat un apartament într-un complex de locuințe din stațiune, ar provoca scandal pe balconul locuinței.Polițiștii deplasati la fața locului au stabilit faptul că persoana în cauză, un tânăr de 23 de ani, se afla singur in locuinta. Cu acordul proprietarului, politistii au pătruns în apartament, ocazie cu care au găsit aproximativ 52 de grame de praf de culoare alba (25 cocaina si 27 amfetamina), un cântar electronic si 10 pastile de culoare roz.Bunurile au fost ridicate si predate, împreună cu persoana in cauza, procurorilor din cadrul DIICOT Constanța in vedea continuării cercetărilor.Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar de cercetare penala.