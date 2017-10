Tânăr ars de viu, în propria casă. Putea fi salvat de pompieri?

1

hop si de la capat

Tragedia, de necontestat. Vrajeala, la fel. Lamuriri: Personal am parcurs drumul dintre Pestera si Ivrinezu de mai multe ori, drumul e praf, dar sa nu exageram cu drumul de 7 km facuti intr-o ora ! Daca e asa, sa se refaca cronometrat traseul din nou si aflam adevarul. Desi am mai comentat si la inceputul lui Mai si au sarit unii pe mine ca am ceva cu Pestera si Vrabie, desi cand se vb de acel sat, zici ca e Parisul, adevarul vine si ii contrazice pe acei oponenti. Problema este ca Pestera e la 14 km de Medgidia, Ivrinezu la inca 7, drumul e lung, prost si serpuit, in aceste conditii de noapte,mpe aceasta distanta, e posibil sa vina pompierii in 27 de minute si tot e bine ! Morala, e ca desi s-au simtit unii atacati, in realitate, la cat e Pestera de promovata si incercata de calamitati (cum au fost inundatiile de acum un an) nu au langa ei strictul necesar. Bine ca au internet pe strada pt carutasi, un parc verde in centru si peste tot fii ai vetrei care sar cu gura cand le spui adevarul.