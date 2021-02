Tâlhari periculoși din Constanța, condamnați la închisoare

Patru persoane, condamnate la închisoare pentru diverse fapte, au fost depistate de polițiști și escortate la Penitenciarul Poarta Albă.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat-o pe Ioana B., de 38 de ani, pe numele căreia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 10 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. De asemenea, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale l-au identificat pe Ion M., de 44 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 5 ani de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. După gratii a ajuns și Laurențiu S., de 43 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 7 ani de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, cât și Lucian R., de 42 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 5 ani de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Persoanele în cauză au fost escortate și încarcerate în Penitenciarul Poarta Albă.