Tâlhari periculoşi, care atacă bătrâne, căutaţi de poliţişti

1

se face bani

am facut bani din talharii la babe,dar se face singur ,fara coada si discretie maree..daca nu esti recidivist e un plus mare in a nu te identifica,am rupt acum cva timp ,o vara intreaga :))) dar cand am auzit cat e incadrarea 7-15 :O m-am lasat ! spor la lanticuri cat mai groase :))) fara cercei ,ca se rupe urechea ..jur ! :))) aveti grija ,poarta alba ne asteapta ..:))