Tâlhar prins de un poliţist aflat în timpul liber

Tâlhar prins de un polițist aflat în timpul liber

Omul potrivit la momentul potrivit. Este zicala care îl caracterizează pe un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. În timp ce alții își fac uniforma de râs prin diferite fapte de corupție, inspectorul principal Constantin Popa, care activează în cadrul Serviciului de Ordine Publică, prinde infractori în timpul liber. Ieri după-amiază, polițistul a prins un individ la scurt timp după ce acesta a tâlhărit o femeie din Constanța. Fapta s-a petrecut în scara unui bloc de pe strada Cișmelei, din Constanța. Individul a stat și a pândit în scară până când a găsit victima perfectă. Acesta a urcat cu ea în lift și i-a smuls cerceii din urechi, după care a fugit imediat.„Mă aflam în zonă și am auzit la un moment dat că o femeie a țipat după ajutor. În același timp am observat un individ care purta un fes că aleargă spre Cireșica. Mi-am dat seama că este autorul unei infracțiuni și am pornit imediat în urmărirea lui. După aproximativ un kilometru, în spatele unui bloc din cartier am reușit să îl prind. L-am imo-bilizat și am solicitat intervenția colegilor de la Secția 2 Poliție. Ulterior, am căutat împreună cu un martor cerceii victimei, pe care i-am descoperit aruncați în boscheți. Suspectul a spus că se afla sub influența substanțelor psihoactive și că inten-ționa să își cumpere iar”, a declarat insp. pp. Con-stantin Popa.Suspectul a fost identificat ca fiind Iașar Ibraim, de 20 de ani, din Constanța. Acesta nu se află la prima abatere, deoarece a ieșit din închisoare în urmă cu două luni. El a fost escortat la sediul secției de poliție pentru audieri.Polițistul Popa nu se află la prima faptă de acest gen în afara orelor de program. În urmă cu trei ani acesta a prins un carder care scotea bani de la un bancomat cu ajutorul unor carduri false.