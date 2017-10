Tâlhar în serie, arestat după ce a făcut mai multe victime, la Constanţa

1

De ce este Numit ,,Tâlhar în Serie"???.

Am citit amănunțit acest Capitol și am rămas Surprinsă,când am văzut scris Tâlhar în Serie. Posibil nu are un loc de muncă, cum să întâmplă în majoritatea Oraselor, Comunelor, Satelor și Cătunelor în vremea aceasta. Dar mă gândesc să te îndelitnicești să furi, îi un lucru Necinstit, fiecare trebuie să trăiască din Rodul și Câștigul Muncii lui, aceasta-i părerea mea.Eu cred că-i mai cinstit să Ceri decât să Furi. Dacă Ceri posibil să îndură cineva și î-ți dă un-leu-doi-lei sa-u chiar 10 lei.Dar ajungând să furi ajungi la Oamenii Legii și la Inchisoare. Ce ai rezolvat că ai FURAT??? Te-ai făcut de Rusine în fața întrege-i Țări, dar nu-i numai atât țe-ai stricat tot Viitorul dragă Copile.Legea-i lege, iar unde-i Lege nu-i Tocmeală. Salut din Suflet și Inimă intregul Colectiv al aceste-i Instituții ai Statului Român, pentru Promtitudinea și Activitatea depusă;în toate Cazurile care ne depășesc pe noi Cetețeni. Cu tot Respectul din Suflet Mii de Mulțumiri tuturor Angajaților Instituției,de la Cel mai Înalt Nivel la Ce-l de jos Nivel, chiar și Femeia de Servici ai Instituției Merită un Respect Nobil.Cu stimă și respect M.N.