Tainele scafandrilor, dezvăluite elevilor de la Școala Militară de Maiștri Militari

Pentru o exemplificare mai clară a avantajelor carierei de scafandru militar, în fața elevilor militari s-au aflat și trei maiștri militari de marină care au decis să devină exploratori ai adâncurilor. Printre ei s-a numărat și maistru militar clasa a II-a Roxana Chihaia, șef de promoție al Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale în anul 2008. În prezent, în calitatea sa de scafandru aeropurtat, maistrul militar Roxana Chihaia activează în cadrul Divizionului 175 Nave Scafandri, iar povestea evoluției sale în carieră poate servi drept exemplu oricărei tinere cu suficient curaj pentru a-și depăși limita și condițiile. „Scafandreria a fost, la momentul acela, cea mai bună alegere profesională a mea, fiindcă din acel punct orizontul meu s-a extins considerabil, iar oportunitățile de avansare în carieră au devenit mult mai numeroase”, își amintește Roxana Chihaia. Un alt exemplu elocvent pentru elevii militari a fost și maistrul militar principal Ionel Moise, absolvent al promoției 1993, specialitatea Arme sub apă, un om care, după ce a acumulat el însuși o experiență enormă în domeniul scafandreriei, și-a dedicat cel puțin jumătate din carieră instruirii mai multor generații de scafandri militari. Tot absolvent al specialității Arme sub apă, este și maistru militar clasa a II-a Robert Ivancu, actualmente scafandru specialist în dezamorsarea dispozitivelor explozive (EOD), în cadrul Divizionului 175 Nave Scafandri. Poartă pe brațul drept al vestonului un patch cu un dicton american popular printre geniști: „If you see me running, try to keep up!” („Dacă mă vezi fugind, încearcă să ții pasul) și afirmă că: „Un scafandru EOD nu își desăvârșește niciodată cu adevărat pregătirea. Specificul acestei profesii este într-o continuă dinamică”.







Elevii militari au ascultat cu atenție și cu mult interes descrierile făcute de ofițerii și maiștrii militari care s-au prezentat în fața lor, mulți dintre ei visând deja la costumul de neopren, la universul subacvatic ce se dezvăluie omului prin vizorul căștii de scafandru și la întreaga simfonie de senzații prin care trec mintea și corpul uman în timpul scufundărilor.





Elevii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale au aflat despre frumusețea profesiei de scafandru, dar și despre riscurile pe care le implică, de la militarii Centrului 39 Scafandri Constanța.