Ţac, pac! Hoţii au nevoie de cinci secunde pentru a vă sparge maşina!

Frate, cine mi-a șutit volanul?

Țac, pac! Hoții au nevoie de cinci secunde pentru a vă sparge mașina!

Polițiștii din Constanța depun eforturi pentru a-i contracara pe spărgătorii de mașini. Cu toate că, frecvent, oamenii legii organizează acțiuni de prevenire, proprietarii autoturismelor nu sunt receptivi, deși în joc se află bunurile lor. Concret, cele mai multe furturi din autoturisme sunt cauzate de neglijența sau ignoranța proprietarilor. La nivelul municipiului Constanța, de la începutul anului și până în prezent, infracționalitatea la furturile din autoturisme a crescut cu 20% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, comisarul șef Dumitru Catană, a declarat că, de la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate 1.294 de sesizări privind furturile de bunuri din autoturisme. El a precizat că dintre acestea, au fost soluționate 510 dosare, celelalte fiind în lucru. „Sesizările privind furturile din autoturisme sunt înregistrate pe raza tuturor secțiilor de poliție la nivelul municipiului Constanța. Acestea diferă în funcție de intervalul orar al unei zile, dar cele mai multe sunt semnalate în zonele aglomerate ale orașului. De menționat că astfel de fapte se petrec atât pe timp de zi, atunci când infractorii sunt atrași de bunurile de orice natură lăsate la vedere în autoturisme, dar și pe timp de noapte din autoturismele staționate pe străzile adiacente bulevardelor neiluminate sau slab iluminate”, a declarat șeful IPJ Constanța, Dumitru Catană. Grupul spărgătorilor de mașini le mulțumește constănțenilor pentru neglijența lor În concluzie, aproape că nu există zi în care să nu fie spartă vreo mașină în Constanța. La un simplu calcul, în medie, de la începutul anului și până în prezent, au fost sparte cam patru autoturisme pe zi. Și asta pentru că metodele sunt simple și ușor de învățat. Cei mai noi în meserie pun mâna pe o piatră sau pe o bujie și sparg unul dintre geamuri sau forțează portierele, iar hoții cei mai „școliți” au deja chei potrivite. Oamenii legii spun că există două moduri de operare, nocturn și pe timp de zi. În cel nocturn, infractorii descoperă mașini scumpe, parcate pe străzi neiluminate, în locuri unde nu se circulă. Ei vizează autoturismul și pătrund în interiorul acestuia prin spargerea geamului unei portiere sau prin forțarea butucului. Hoții sustrag de la echipamente de bord (navigație auto încorporată, radio-CD-uri..etc) până la volane, de obicei cele care au airbag sau comenzi pe volan. În modul de operare pe timp de zi, principalul atu al hoților este neglijența cetățenilor care își lasă lucruri de valoare (genți, telefoane mobile, obiecte de îmbrăcăminte, laptop-uri, etc) la vedere, pe scaunele autoturismelor sau podeaua acestora, lucru care atrage atenția infractorilor. Din investigarea acestor furturi, oamenii legii spun că, infractorii preferă mașinile parcate pe străzi lăturalnice, de obicei în apropierea unor instituții bancare, sedii de firme, dar studiază în prealabil terenul care trebuie să fie „curat” adică fără camere de supraveghere în apropiere. Acțiunea de sustragere a bunurilor din autoturisme prin modul de operare „fulger” durează în medie cinci secunde. Infractorul ochește prada, sparge unul din geamurile portierei autoturismului cu ajutorul părții ceramice a bujiilor, fragmentelor din pastilele de strung diamantate, sau mai nou, chiar cu pastile vidia. De obicei, hoții lucrează în echipă și se folosesc de scutere sau autoturisme cu numere străine pentru părăsirea locului faptei. Trucuri pentru a reduce riscurile furturilor Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, inspector Gelu Manolescu, spune că posesorii autoturismelor ar face bine dacă ar parca mașina în locuri special amenajate, iluminate și, eventual, supravegheate, verificând sistemele de închidere. El mai spune că este bine să nu lăsați la vedere, în interiorul mașinii, obiecte de valoare (genți, poșete, borsete, îmbrăcăminte, casetofoane auto, camere video, telefoane mobile etc.) deoarece acestea pot tenta hoții să vă spargă vehiculul. Totodată, este indicat să închideți complet geamurile când părăsiți autoturismul, chiar pentru scurt timp. Polițiștii mai susțin că este bine să montați un sistem de alarmă antifurt, pentru că, de cele mai multe ori, costă mai puțin decât paguba suferită în urma unui furt. Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă iar infractorii vor fi mai mult ca niciodată pe „baricade”, oamenii legii atrag atenția că spărgătorii vor profita de fiecare clipă care o manifestați prin neglijența în ceea ce privește siguranța autoturismului dum-neavoastră. De aceea, mai mult interes în protecția bunurilor ce le dețineți, vă scutește de neplăceri. Ce să faceți dacă ați fost călcați de hoți Dacă ați avut surpriza neplăcută să vă întoarceți în locul unde ați lăsat mașina și să o găsiți spartă iar bunurile din interior dispărute, anunțați de urgență polițiștii. Este foarte important să nu umblați în mașină pentru că, astfel, pot fi distruse probele existente. În plus, victima trebuie să pună la dispoziția anchetatorilor cât mai multe date referitoare la persoanele suspecte pe care le-au văzut în jurul mașinii.