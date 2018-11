Tabloul pictat de Picasso, furat de români acum șase ani, a fost găsit de o scriitoare

Un tablou pictat de Picasso, furat de români din Olanda, în urmă cu șase ani, a fost găsit de o scriitoare de origine română.

„Să sperăm că e un film bun și nu un film prost. Adică să sperăm că tabloul este autentic. Eu am primit acum vreo 10 zile un plic din România nesemnat și în plic era o scrisoare bătută la mașină în care cineva îmi dădea indicii cu privire la unul dintre tablourile furate în 2012 de patru români. În primă fază nici n-am înțeles despre ce e vorba. Am ajuns seara acasă și am recitit scrisoarea și am văzut titlul tabloului și mi-a picat fisa. Și l-am sunat pe unul dintre polițiștii care s-a ocupat de caz. A zis că mă va suna înapoi, dar nu m-a sunat. Și atunci m-am întrebat ce să fac și am hotărât să vin în București și ne-am dus acolo unde era indicat în scrisoare. Am hotărât cu Poliția Română că nu vă pot spune unde”, a povestit Mira Feticu, potrivit Antena3.ro.