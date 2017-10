Tabără de refugiaţi la Vama Veche? Autorităţile române dau în bâlbâială

3

:))

O sa se sperie si refugiati de ce nebunie fac vara acolo vamaiotii. Nu ii plang pe cei de acolo. Doar nu ati vrea sa ii aduca in centrul Constantei. Acolo e perfect pentru ei. Sa stea cu toti in curu gol acolo si sa se mai drogheze. Ce o sa le fie frica ? Nu mai pot face sex in liniste? :))