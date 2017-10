Sute de pietoni, amendaţi de rutierişti

2

cod rutier

Art. 72 – (2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. (3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.

Răspuns la: pietonii care traverseaza pe la coltul strazii

Adăugat de : st3fun, 31 octombrie 2013

au prioritate doar in cazul in care este marcaj, trecere de pietoni, in rest, trebuie sa se asigure, si au voie sa traverseze doar dupa ce s-au...