Sute de dosare sunt călcate în picioare la Judecătoria Constanţa

Sute de dosare sunt călcate în picioare la Judecătoria Constanța

Situație fără precedent la Judecătoria Constanța! Din cauza numărului foarte mare de dosare, a lipsei spațiului de depozitare și a refuzului Ministerului Justiției de a trimite bani pentru cumpărarea unor rafturi absolut necesare în vederea păstrării acestora, arhivarii sunt nevoiți să le înșiruiască pe jos, printre justițiabili, avocați, experți ori alte categorii de oameni care vin să-și studieze cauzele sau să întrebe una-alta privind procesul lor. Problema păstrării dosarelor la instanțele constănțene este una veche, dar care s-a acutizat în ultima vreme. Încă de anii trecuți, arhivarii trebuiau să ducă, „spre păstrare”, dosarele în subsolul clădirii, unde, din cauză că respectivele camere nu au fost prevăzute cu rafturi, ele sunt înșiruite pe jos, pline de praf, multe dintre ele - cele mai vechi -, cu copertele ori actele din interior franjurite, dovada intemperiilor și mutărilor de colo-colo din ultimii ani. Numai că, știut fiind faptul că Judecătoria Constanța este cea mai aglomerată instanță din România, în fiecare an înregistrându-se pe rolul ei zeci de mii de dosare (numai în primul semestru al acestui an au fost înregistrate 18.000, potrivit declarației președintelui Tribunalului Constanța - judecător Vasile Cosac Cărbune), s-a ajuns la situația ca, inclusiv în arhivă, din cauza supraalomerării, zeci de dosare să fie ținute tot pe jos, printre picioarele oamenilor. În timpul programului cu publicul, justițiabili, avocați, juriști, experți, trebuie să se strecoare printre dosarele stivuite pe jos. Multă lume calcă, fără să vrea, pe ele… Dar lucrul cel mai periculos și mai grav este că există riscul crescut ca acte de la dosare să dispară fără ca nimeni să-și dea seama, chiar dacă jandarmii păzesc ușa de la intrare. Dată fiind situația foarte gravă, conducerea Baroului Constanța a discutat cu președintele Tribunalului, judecător Vasile Cosac Cărbune, în vederea încercării găsirii unei soluții. „Este o problemă reală” - ne-a declarat judecătorul Vasile Cosac Cărbune. „Din nefericire, găsirea unui alt spațiu cu rol de arhivă nu este po-sibilă”, spune el, „cel puțin deocamdată”. „Ne confruntăm cu o supraaglomerare, dar, încă din 2008, suntem în imposibilitatea de achiziționare de rafturi metalice necesare încăperii pentru depozitarea dosarelor” - explică președintele Tribunalului Constanța. În urma intervențiilor legislative, din martie 2008, respectiv Ordonanța 37, care spune, la articolul 2, că „se interzice achiziționarea de mobilier”, astfel de investiții au fost interzise, rafturile metalice de care au nevoie în mod disperat instanțele constănțene încadrându-se tocmai la acest capitol. Respectiva ordonanță a fost menținută în 2009 și, la fel, în 2010. Mai marii Ministerului Justiției spun mereu că nu sunt bani, deși integritatea a sute de cauze aflate pe rolul Judecătoriei Constanța este în mare pericol. „Având în vedere această situație, am trimis un înscris la Ministerul Justiției, încă din februarie 2010, prin care solicităm sprijin pentru cumpărarea a 180 de rafturi metalice, pentru Judecătoria și Tribunalul Constanța. Am sugerat că ar putea să ne ajute fie prin distribuirea unor rafturi de la alte unități bugetare, fie prin achiziționarea din fonduri extrabugetare, dacă ministerul dispune de astfel de fonduri” - ne-a declarat magistratul Cosac Cărbune. Potrivit unui calcul estimativ, 10 rafturi ar costa 50 - 60 de milioane de lei vechi, ceea ce ar însemna că, pentru cele 180 (dar condu-cerea Tribunalului s-ar mulțumi, la o adică, și cu mai puține) suma necesară ar fi 900 de milioane de lei vechi. Deși au trecut câteva luni bune, reprezentanții Ministerului Justiției nu au trimis nici un răspuns, nu au găsit nicio soluție, responsabilitatea distrugerii fizice a dosarelor căzând, dacă s-ar întâmpla așa ceva, în responsabilitatea arhivarilor, respectiv conducerilor instanțelor constănțene. Numai că atât șefii celor două instanțe, cât și angajații au mâinile legate, fiind la mila Ministerului Justiției, care dispune, doar așa cum vrea el, distribuirea și acordarea și a celor mai mici fonduri. Astfel că, pe lângă deficitul de personal auxiliar pe care-l înregistrează Judecătoria Constanța, care se ridică la 53 de posturi (!), cei care sunt angajați ai arhivelor trebuie să muncească în condiții de stres și poartă pe umerii lor răspunderea atâtor cauze, putem spune chiar că sunt responsabili a sute, dacă nu mii de destine ale oamenilor care vin la instanțe pentru a-și găsi dreptatea. Mai mult decât atât, mulți arhivari se plâng de boli profesionale (multe și de la praful și aerul închis, plin de microbi, din beciuri), iar faptul că trebuie să caute dosarele stând în genunchi i-a pricopsit cu dureri de spate ori de mâini. Dacă la oameni (respectiv proprii angajați) nu se gândesc mințile luminate de la Ministerul Justiției, poate faptul că mii de dosare sunt în pericol le-ar putea responsabiliza și, astfel, determina să rezolve problemele pentru care au fost puse în fruntea acestei instituții.