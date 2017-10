Sute de dosare penale întocmite pentru piraterie software

La un an de la demararea campaniei inițiate de Poliția Română și Business Software Alliance, de prevenire și combatere a pirateriei software, autoritățile susțin că a scăzut numărul infracțiunilor de această natură.„Pirateria software în România cunoaște un trend descendent, iar o importanță deosebită pentru aceste rezultate o are colaborarea cu autoritățile române”, a afirmat Magda Popescu, Business Software Alliance Outside Counsel, în cadrul unei conferințe de presă organizate, ieri, la sediul Poliției Române. La rândul său, chestor principal de poliție Petre Tobă, inspector general al Poliției Române, a afirmat: „Rezultatele obținute ca urmare a derulării acestui parteneriat confirmă că eforturile comune de prevenire și combatere a utilizării și comercializării de programe pentru calculator fără licență conduc la diminuarea impactului fenomenului infracțional în domeniu. De altfel, cu atât mai mult în acest domeniu, cooperarea între instituțiile statului și reprezentanții titularilor de drepturi constituie nu numai o necesitate, dar și cheia unei acțiuni de contracarare eficientă”. Potrivit statisticii Poliției Române, în primele opt luni ale lui 2012 au fost realizate la nivelul țării 350 de acțiuni de verificare la firmele private, în urma cărora au fost întocmite 200 de dosare penale, iar 81 de persoane sunt urmărite penale pentru piraterie software.