Sute de căruţaşi, amendaţi de poliţiştii locali, în Constanţa

tziganiada

cred ca sintem singura tara europeana unde carutele bintuie in voie ( inclusiv pe autostrazi ! ) A fost cinva o incercare firava de confiscare a atelajelor dar s-a renuntat. Intr-o Romanie tiganizata profund nu pot lipsi carutele acest simbol al saraciei si cum in jur vezi o atmosfera de decadere generala ce mai conteaza citeva carute Intr-un oras trist ,murdar si ruinat ca al nostru Carutele se incadreaza perfect in peisaj Oricum se impune fermitate in stoparea acestei probleme Stim ca este greu pentru ca sint familii care traiesc de pe urma carutelor iar statul nu le asigura o alternativa de trai E mai comod si ieftin sa-i lasi in pace dar pina cind ?