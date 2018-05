Susţin stagiul militar obligatoriu! Învăţăm să supravieţuim sau stăm cu mâinile încrucişate?

4

pregatire militara

Eu facut 6 luni la teristi undeva prin 2000. Ca timp 6 luni e pierdere de vreme. Pt. a invata sa folosesti arma standard, sa arunci citeva grenade, inveti comenzi de baza, elemente specifice (mersul in formatie) nu ar fi nevoie de mai mult de 1 luna. (in conditiile in care nu ar fi obligatoriu sa fii tot timpul in cazarma. De ex: 8-14 instructie, ulterior acasa si in weekend liber). Unele notiuni de baza pe care armata te poate invata ar fi mereu utile.Dar totusi conteaza si virsta la care ai primul contact cu mediul respectiv, instructorii, etc. Adica iti trebuie si putina motivatie personala altfel devine o activitate pe care o faci pt. ca asa "scria atunci" in lege ( cazul meu). La 24 ani dupa facultate prea mult interes pt. mediul respectiv nu mai era, iar dupa primele zile cu toata curiozitatea initiala am vazut ca mediul respectiv exprima parca o bucla in timp cu ceva zeci de ani.(in conditiile de atunci) Sintetic, o pregatire militara ar fi buna oricind si nediscriminator de sex. Ca virsta ar fi mult mai util sa fie inclusa intr-o maniera adecvata in programa de liceu. De ex: in clasa 11-a poti sa ai 2 saptamini la sfirsitul anului dedicate pt. practica militara, si alte 2 sapt in clasa a 12-a. Ulterior cei interesati de o cariera militara pot continua pe domeniu, iar ceilalti isi pot face o impresie mai buna si despre mediul respectiv.