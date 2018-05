Suspiciune de ANTRAX. Autorităţile sunt în alertă după ce un cioban a fost internat

Suspiciune de ANTRAX. Autoritățile sunt în alertă după ce un cioban a fost internat

Ştire online publicată Vineri, 27 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un cioban a fost internat la Spitalul Județean din Focșani, cu suspiciune de antrax.Autoritățile sunt în alertă și au izolat, vineri, oile de la stâna unde lucra bărbatul, scrie Realitatea.net.Ciobanul lucra la o stână din comuna Măicănești, județul Vrancea, a fost internat la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Focșani, iar medicii spun că acesta prezintă simptomele atraxului de piele, o variantă mai puțin periculoasă decât antraxul de la nivelul aparatului digestiv sau pulmonar.„Antraxul este o boală infecțioasă transmisă de o bacterie care se găsește în sol și care afectează animalele. Determină infecții grave la om, 95% dintre cazuri sunt de antrax cutanat. Apare la oieri, la lucrătorii în agricultură care intră în contact cu animalele. Dacă nu este depistată și tratată la timp poate duce la septicemie și apoi la deces. Tratamentul se face cu antibiotice, sub monitorizare, iar bolnavul trebuie să fie izolat”, a declarat, vineri, medicul Valentin Boldea.În paralel, reprezentanții Direcției Sanitare-Veterinare Vrancea au demarat o anchetă la stâna de unde provine ciobanul, deoarece boala se transmite în special prin contactul direct cu animalul bolnav așa că au fost luate probe de la oi și s-au făcut vaccinări și dezinsecție.De asemenea, oile au fost izolate de celelalte animale din regiune și au fost instituite restricții de circulație pe pășunile din zonă, potrivit directorului DSV Vrancea, Necula Botezatu.„Există o suspiciune, nu o confirmare. Eu am fost acolo, specialiștii au verificat fiecare animal în parte. Am stabilit o serie de măsuri preventive, o echipă se află la fața locului, se fac inspecții zilnice, cel mult 24 de zile vom proceda așa, până acum nu este nimic deosebit. Personalul a fost informat, la cea mai mică suspiciune trebuie să informeze medicul. Laptele este colectat separat pentru neutralizare, animalele sunt izolate”, a spus Botezatu.În funcție de rezultatul analizelor de laborator, autoritățile vor stabili măsurile care se impun în astfel de cazuri.