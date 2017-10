Suspectul în crima de la 23 August, căutat prin toate gările din ţară

Suspectul în crima de la 23 August, căutat prin toate gările din țară

Principalul suspect în cazul crimei de la 23 August, de săptămâna trecută, parcă a intrat în pământ. Ultima informație pe care o au polițiștii despre bărbatul a cărui identitate rămâne încă secretă este că el ar cunoaște foarte bine gările din țară, pentru că omul a poposit, în ultimii ani, în multe din ele. Ieri, polițiștii au făcut public portretul robot al tânărului și solicită cetățenilor să se implice în găsirea posibilului criminal. Acest aspect îi pune în dificultate pe anchetatori, care se așteptau să îl prindă mult mai ușor pe criminal. Ei l-au dat astfel în urmărire în toată țara și i-au pus în temă și pe colegii lor de la Transporturi, pentru că este posibil ca fugarul să se ascundă printr-o gară din țară. Reamintim că, în dimineața zilei de 18 octombrie a.c., Gheorghe Dumitrescu, de 40 de ani, din Mangalia, administrator la SC Lac Astacus SRL, societate ce administrează o parte a lacului Tatlageac, respectiv o pescărie, a fost găsit mort într-o clădire de pe malul bălții. Descoperirea a fost făcută de un angajat al omului de afaceri, care venise la muncă. Bărbatul a fost ucis cu mai multe lovituri cu partea netăioasă a unui topor, aplicate în zona capului, în partea dreaptă. Se pare că omul a fost omorât în timpul somnului, pentru că nu au existat semne de ripostă din partea lui, spun anchetatorii. Au dispărut două telefoane mobile și 300 lei. Principalul suspect al anchetatorilor este un tânăr de aproximativ 25 de ani, proaspăt angajat al lui Dumitrescu, care era cunoscut sub numele de Florin. Apropiații lui Dumitrescu povestesc că patronului i se făcuse milă de băiat, l-a adus acasă, l-a îngrijit, l-a spălat, i-a dat de mâncare. Nimeni nu știe ce l-ar fi determinat pe tânăr să îl omoare pe omul care a vrut să îl ajute. Ieri, compartimentul de Informare din cadrul IPJ Constanța a dat publicității portretul robot al suspectului. Oamenii legii spun că el are între 25 și 30 de ani, constituție atletică, aspect general neîngrijit, se exprimă greu (peltic), are înălțime de 1,70 - 1,75 m, păr șaten închis - castaniu, ten deschis, ochi de nuanță închisă, are o cicatrice la cartilagiul bazei nasului, poartă un fes tricotat, de culoare închisă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor în aflarea oricărei informații ce ar putea conduce la identificarea suspectului, apelând numărul 112 sau contactând cea mai apropiată unitate de poliție.