Suspecţii în traficul cu cele 10 kilograme de cocaină, trimişi în judecată de procurorii DIICOT Constanţa

Suspecții în traficul cu cele 10 kilograme de cocaină, trimiși în judecată de procurorii DIICOT Constanța

Procurorii Serviciului DIICOT Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Tiba, zis „Musti”, de 42 de ani, Virginia Laura Koshiba, de 31 de ani, și a lui Alexandru Mihai Zainea, de 25 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri. Magistrații constănțeni au stabilit primul termen de judecată pentru data de 22 septembrie. Cei trei sunt acuzați că ar fi implicați în traficul cu 10 kilograme de cocaină adusă din Brazilia și care aveau drept destinație mai multe țări europene, printre care și România. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Vasile Tiba era căutat de 13 ani de către autoritățile australiene, deoarece se sustrăgea de la executarea unei pedepse privative de libertate pentru fapte privind importul și posesia de cocaină. Începând din anul 1995, gruparea infracțională coordonată de român ar fi organizat cel puțin 18 transporturi de cocaină din America Latină către Australia, sumele de bani vehiculate pentru facilitarea transporturilor depășind un milion de dolari. Cercetările s-au derulat pe parcursul mai multor luni de zile, rezultând faptul că rețeaua este formată atât din cetățeni români (majoritatea cărăuși), cât și străini, proveniți din Olanda, Germania, Italia, Australia și America Latină. „În joc” erau sume impresionante în valută, prin care se facilitau transporturile de droguri (și care se livrau prin viramente bancare atât pe numele reale ale membrilor rețelei, cât și pe identități false). În urma sesizărilor făcute de organele de anchetă românești, Eugen Temistocli, unul dintre complicii celor trei, a fost prins, pe Aeroportul din Amsterdam, cu cele 10 kilograme de cocaină, ascunse în două geamantane. Deși în primă fază cei trei au fost arestați, ulterior, la nici o lună de la reținere, ei au fost puși în libertate. Printre cele invocate în hotărârea magistraților Curții de Apel Constanța se află și anumite argumente care nu prea se „pupă” cu realitatea. Judecătorul care a redactat decizia de eliberare a celor trei suspecți, magistrat Marius Cristian Epure, spune la un moment dat: „susținerile vizând antecedența infracțională a inculpaților nu poate fi reținută câtă vreme din fișele de cazier ale acestora nu rezultă că au fost condamnați în statul român“. Magistratul „ignoră” însă o condamnare a lui Vasile Tiba, din 1996, de șase luni de închisoare, pentru uz de fals, și la alte șase luni, pentru fals privind identitatea și faptul că el chiar a stat arestat aproximativ 20 de zile. Hotărârea de condamnare a fost pronunțată de Judecătoria Sectorului 1, din București, iar sentința a rămas definitivă prin decizia Tribunalului București, un an mai târziu. În 1998, pedepsele au fost grațiate, ceea ce înseamnă că Tiba nu este recidivist, dar nu că nu ar avea antecedente penale în România, așa cum a susținut Curtea de Apel Constanța. Acest lucru a fost întărit, în fața magistraților, chiar de avocatul lui Tiba, care a spus: „deși Tiba a săvârșit anterior infracțiuni, acesta nu este recidivist, ci doar are antecedente penale“. La toate acestea se adaugă și condamnarea din Australia pe care Tiba a primit-o pentru fapte privind importul și posesia de cocaină. La rândul ei, și Laura Koshiba a avut antecedente penale, potrivit avo-catului său. Mai mult, din investigații, a reieșit că Vasile Tiba are mai multe conturi deschise la numeroase bănci din România, a căror sumă totală se ridică la aproximativ 100.000 de euro.