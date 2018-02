Surse: Radu Mazăre n-ar fi în Madagascar! Pe unde s-ar ascunde fostul primar al Constanţei, de frica puşcăriei

Surse: Radu Mazăre n-ar fi în Madagascar! Pe unde s-ar ascunde fostul primar al Constanței, de frica pușcăriei

Primarul de tristă amintire al Constanței, Radu Mazăre, nu ar fi în Madagascar, unde a anunțat că a plecat în decembrie 2017, ci prin alte țări, mai mult sau mai puțin exotice.Fugit din România de teama procurorilor DNA, care cereau în cazul său ani grei de pușcărie, Radu Mazăre a transmis după Crăciun mesajul că se află în Madagascar, o insulă din Oceanul Indian unde deține un complex turistic exclusivist. „Voi veni înapoi când vom avea o justiție independentă”, a explicat Mazăre, amintind - se putea altfel? - și de statul paralel.Se aude însă că fostul primar nu ar fi în Madagascar. Că ar fi ajuns în Israel, țară în care s-a refugiat și tovarășul său de prăduială, Elan Schwartzenberg, iar de acolo ar merge, în zigzag, prin diverse cotloane ale mapamondului.Autoritățile române au anunțat că fac demersuri pentru capturarea lui Radu Mazăre. Să vedem dacă vor și putea să îl aducă în fața instanței, în boxa acuzaților!XXXRadu Mazăre este judecat în șapte dosare penale și cercetat de procurorii DNA în alte patru. Într-unul din dosare este acuzat că a luat mită zece milioane de euro!La sfârșitul lunii decembrie 2017, a plecat în Madagascar (unde a cerut azil politic), via Roma, după unele surse.Autoritățile române l-au dat în urmărire internațională, pe numele lui fiind emis, luna trecută, un mandat de arestare. Înainte să fugă, Mazăre se afla sub control judiciar și trebuia să anunțe oamenii legi când pleacă și când se întoarce, neavând însă nicio interdicție de a părăsi țara.Fostul primar al Constanței are deja o condamnare la 4 ani închisoare cu suspendare în dosarul privind retrocedarea ilegală a unor terenuri, decizia nefiind însă definitivă.XXXTot prin Israel se aude că s-ar afla și fostul arhitect șef al Constanței, Luiza Tănase, pe numele căreia DNA a început urmărire penală. De numele Luizei Tănase se leagă multe dintre tunurile imobiliare date la Constanța, unde s-au vândut parcuri, spații verzi și s-au eliberat autorizații de construcție pe bandă rulantă, dezastrul urbanistic fiind vizibil cu ochiul liber.Un alt complice al lui Radu Mazăre, omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat la 8 ani de închisoare, a fost capturat, tot în decembrie 2017, în Argentina.XXXPe lista „valorilor” care și-au luat tălpășița din România se mai află fostul deputat Sebastian Ghiță, oamenii de afaceri Puiu Popoviciu și Alexander Adamescu, dar și fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, toți cu mari probleme penale, unii fiind chiar condamnați.