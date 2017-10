„Surprizele“ din Constanţa care pot duce la accidente rutiere GRAVE

„Surprizele“ din Constanța care pot duce la accidente rutiere GRAVE

Pe o mulțime de străzi din municipiul Constanța, indicatoarele rutiere pot fi ghicite cu greu printre crengi. Iar ceea ce trebuie să știe șoferii este că, în cazul unui accident, nu scapă de răspundere dacă susțin că semnul nu era vizibil sau că era furat.Una din principalele probleme cu care se confruntă șoferii în municipiul Constanța este lipsa vizi-bilității indicatoarelor rutiere, care sunt ascunse în spatele coroanelor copacilor netoaletați. Din această cauză se produc tamponări, iar șoferii sunt din ce în ce mai nemulțumiți. „M-am mutat cu chirie în zonă, nefiind din județ, și am constatat cu stupoare că nu cunosc regulile de circulație din Constanța, dar nu știu nici cum să mă descurc, pentru că indicatoarele sunt ascunse. În primele zile mă opream la fiecare intersecție, pentru a vedea exact care este semnul, dacă am prioritate sau nu, iar mașinile din spate începeau să claxoneze. Indicatoarele rutiere ar trebui să se vadă de la câțiva metri, nu să stai să le cauți prin copaci”, spune Lucian L., un tânăr sosit din Slobozia.Semnele rutiere de pe bulevarde, mascate de crengiÎncepem să ne plimbăm pe strada Constantin Brătescu. Aici, în zona Piața Griviței găsim un indicator bine ascuns cu „Parcare interzisă. Atenție, se blochează roțile”. Din nefericire, sunt mulți cei care nu cunosc zona și sunt pasibili de amendă, iar asta doar pentru că nu s-au gândit ce „surprize” îi așteaptă în spatele crengilor. Continuăm pe aceeași stradă și, la un moment dat, observăm, la in-tersecție cu strada General Manu, un indicator rutier, greu de ghicit, de sens unic. Trecem mai departe și ajungem la intersecție cu o străduță fără nume, unde avem indicator de „Oprire”, dar și de „Obligatoriu dreapta”. Bineînțeles, semnele rutiere sunt atent „mascate”. De asemenea, doar cei care circulă frecvent prin centrul Constanței știu că venind pe strada Griviței, dinspre biserică, la intersecția cu strada Răscoalei 1907 sunt obligați să vireze la dreapta. Indicatorul care arată această obligație este ascuns printre crengi, alături de „Stop”. Aceeași situație o întâlnim și la intersecția străzilor Oborului cu Labirint, unde indicatorul rutier „Stop” este așezat, convenabil, într-o parcare, la umbra copacilor.„În mod normal, când trecem printr-o intersecție trebuie să fim atenți la indicatoarele existente. Situația ideală este ca pe drumul prioritar să ai indicator de drum cu prioritate, iar pe drumurile fără prioritate să ai indicatorul de «Cedează trecerea» sau «Stop». Această situație, însă, nu se întâlnește foarte des, mai ales din motive financiare”, precizează Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Lipsa vizibilității nu-i scapă pe șoferi de răspundereChiar dacă indicatorul rutier lipsește sau nu este vizibil, iar acest lucru poate fi demonstrat cu ușurință, nu scapi de vină. Dacă nu ești sigur că ai prioritate trebuie neapărat să oprești, să te asiguri și, dacă nu există niciun indicator rutier, să aplici regula priorității de dreapta „Când te apropii de o intersecție și nu ai niciun indicator de pierdere a priorității înseamnă că fie ai prioritate, fie este o intersecție nedirijată. Greșeala pe care o fac marea majoritate a șoferilor este să presupună că sunt pe un drum prioritar și nu-și iau măsuri de verificare dacă pe celelalte artere din intersecție sunt montate indicatoare de pierdere a priorității, ceea ce este greșit, dacă indicatoarele respective lipsesc, indiferent dacă nu au fost montate sau au dispărut. În astfel de situații, în intersecție se aplică regula priorității de dreapta, iar asta pentru că există șoferi care nu cunosc care este drumul prioritar, în lipsa indicatoarelor. Șoferii pot acționa în instanță împotriva administrației locale, pentru a solicita despăgubiri. Administratorul drumului public are obligația de a monta indicatoare și de a realiza amenajări rutiere care să confere siguranță traficului și să le mențină în stare de întrebuințare”, afirmă polițistul.