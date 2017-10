Supraveghetoarea copilului înecat la Costineşti ar putea fi acuzată de ucidere din culpă

Supraveghetoarea copilului înecat la Costinești ar putea fi acuzată de ucidere din culpă

Salvamarii au reușit să găsească, ieri dimineață, corpul copilului în vârstă de 13 ani, din județul Prahova, care venise în tabără la Costinești și care a dispărut în mare, duminică la prânz, după ce a intrat să facă o baie. Cosmin Florian Duță, din Lipănești, județul Prahova, a venit la mare pe 31 august împreu-nă cu mai mulți colegi și supraveghetori. Cu o zi înainte de a pleca spre casă, el și alți trei prieteni au profitat de faptul că supraveghetoarea în grija căreia erau se afla în camera sa și se odihnea, și au plecat spre plajă. Băieții au intrat să facă o baie în zona în care scăldatul era interzis. Trei dintre ei au apucat să iasă din apă după ce au văzut că valurile le pun viața în pericol. În schimb, Cosmin a fost înghițit de apă. Disperați, colegii lui au anunțat salvamarii. După mai multe ore de căutări, trupul băiatului a fost găsit prins între stânci. Potrivit șefului Serviciului Salvamar din Costinești, Nicolae Coitu, corpul băiatului a fost descoperit ieri dimineață, în jurul orei 7,30, într-o zonă în care apa avea aproximativ trei metri adâncime. „Astăzi dimineață (n.n. - ieri) marea se calmase și am început căutările de la prima oră. Am reușit să găsim corpul într-o zonă apropiată de mal, la nici zece metri, unde apa are aproximativ trei metri adâncime”, a declarat Nicolae Coitu. Supraveghetoarea Andree Negoiță, în grija căreia se afla băiatul este cercetată acum de polițiști. Ea va fi acuzată de neglijență în serviciu sau chiar ucidere din culpă. Trupul neînsuflețit al copilului a fost luat de la morgă de tatăl vitreg al băiatului, care nu știe cum să-și anunțe soția de tragedia întâmplată deoarece aceasta este însărcinată.