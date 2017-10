Suport moral din partea colegilor pentru elevul de la Liceul „Decebal” acuzat de viol

Mai mulți colegi de școală ai inculpatului Ștefan Cristian Bordianu, de 18 ani, elev la Liceul Teoretic „Decebal”, din Constanța, acuzat de viol, au ținut să fie alături de tânărul inculpat, la primul termen de judecată. Ieri, în fața sălii de judecată a Tribunalului Constanța în care trebuia să se judece dosarul lui Bordianu, se afla un grup de adolescenți, care au așteptat câteva ore pentru ca dosarul colegului lor să fie strigat de completul de judecată. Precizăm că procesul băiatului are loc cu ușile închise, pentru că victima are doar 13 ani. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus, în această vară, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Ștefan Cristian Bordianu, de 18 ani, elev la Liceul teoretic „Decebal”, din Constanța, în clasa a X-a, pentru comiterea infracțiunii de viol. Potrivit rechizitoriului emis de procurori, în noaptea de 5 spre 6 iunie 2009, în jurul orei 2,30, o patrulă de la Secția 3 Poliție, care se afla în zona restaurantului „Zorile”, din Constanța, a sesizat că la intersecția străzilor Smârdan și Mihai Eminescu, pe spațiul verde, se afla un tânăr. Deplasându-se către acesta, organele de poliție au observat, în vegetație, un grup de tineri care încercau să care o fată, ce se afla în stare avansată de ebrietate, fiind îmbrăcată doar în partea de sus a corpului, având pantalonii și lenjeria intimă înfășurate pe un picior. Dată fiind starea în care se afla fata, ea nu a putut da informații cu privire la identitatea sa, precum și la împrejurările care au dus-o în această situație. În urma verificărilor efectuate în grupul de tineri, fata a fost în cele din urmă identificată. Ea se numește A.E.J., are 14 ani, și participase la un majorat, la Restaurantul „Zorile”. Având în vedere starea critică în care se afla minora, lucrătorii de poliție au procedat la solicitarea Ambulanței, care, sosită la fața locului și văzând starea adolescentei, a transportat-o la Spitalul Clinic Județean Constanța, pentru acordarea de îngrijiri medicale. La spital, minora a fost internată cu diagnosticul: „multiple excoriații superficiale la nivelul antebrațelor bilateral, torace posterior, abdomen, membre inferioare, fese. Stare de ebrietate. Viol”.