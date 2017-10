Super - românul de la Cochirleni

Românul care a zburat de la Viena la Londra agățat de trenul de aterizare al unui avion se numește Andrei Culea, are 20 de ani și este din satul constănțean Cochirleni. El s-a născut pe 28 ianuarie 1990 și, în România, avea o viață grea, apăsată de sărăcie, astfel că achiziționarea unui bilet spre Marea Britanie a reprezentat pentru el un obstacol de netrecut. Familia acestuia a fost vizitată zilele trecute de jurnaliștii britanici de la Mail on Sun-day, care au realizat un reportaj. Potrivit jurnaliștilor de la „Mail on Sunday”, Andrei a dorit să scape de sărăcia din România. Mama lui Andrei, Vasilica, a declarat, într-un interviu, pentru „Mail on Sunday”, că nu a știut nimic de planurile fiului său și că încă nu-i vine să creadă ce a făcut acesta. Femeia a mai afirmat că nu l-a mai văzut pe Andrei și nici nu a vorbit cu el după ce a plecat de acasă, în urmă cu o lună, pentru a-și găsi un loc de muncă la Constanța. Femeia recunoaște însă că tânărul era decis să scape de munca la câmp pentru a obține un loc de muncă în construcții, ceea ce confirmă posibilitatea ca el să-și fi căutat un loc de muncă la Parcul Olimpic din Londra, unde lucrează sute de români. „A fost întotdeauna un copil foarte aventuros - mereu a venit cu planuri nebunești, precum pescuitul în Dunăre, sfidându-i astfel pe oficialii locali”, a mai afirmat ea. Femeia a adăugat că tânărul aducea pește acasă pentru familie și câteodată avea suficient de mult pentru a le da și vecinilor. Deși a fost șocată de aventura lui Andrei, ea recunoaște că este mândră de dorința sa de a avea o viață mai bună. Femeia spune că tânărul a fost primul locuitor din Cochirleni care a călătorit în străinătate. „Andrei a fost în Grecia la cules de fructe anul trecut”, a spus ea. „S-a întors cu bani și am fost cu toții mândri de el”, a mai povestit femeia. Românul Andrei Culea, în vârstă de 20 de ani, a supraviețuit tem-peraturilor sub zero grade, după ce s-a ascuns în trenul de aterizare al unui avion Boeing 747, care călătorea pe ruta Viena-Londra. Avionul aparținea familiei regale din Dubai. Incidentul care a avut loc la începutul lunii iunie a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume și a ridicat întrebări în legătură cu motivul pentru care tânărul și-a riscat viața din moment ce, ca cetățean al României, țară care a aderat la UE în 2007, avea dreptul să intre în Marea Britanie.