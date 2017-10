„Suntem pregătiţi pentru aderarea la spaţiul Schengen”

Interviu cu cms. șef Cristian Rogojeanu, directorul Gărzii de Coastă

„Suntem pregătiți pentru aderarea la spațiul Schengen”

Comisarul șef Cristian Rogojeanu, împuternicit la conducerea Gărzii de Coastă de aproape șase luni, a vorbit, într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, despre activitatea instituției din acest an, dar și despre relația cu cei din subordinea sa.- Aderarea țării noastre la spațiul Schengen presupune întărirea controlului la frontiera externă. Din punctul dumneavoastră de vedere, este pregătită România, dar mai ales Constanța, pentru această aderare?- Polițiștii de frontieră sunt pregătiți pentru aderarea la spațiul Schengen. Avem dotări foarte bune de supraveghere și control al frontierei de stat în zona de competență a Gărzii de Coastă. La nivelul Mării Negre avem Sistemul integrat de observare, supraveghere și control al traficului la Marea Neagră (SCOMAR), iar la nivelul graniței cu Ucraina, pe brațul Chilia, avem de asemenea un sistem performant de supraveghere format din turnuri de comunicații și pontoane de acostare. Prin programele de investiții finanțate de Fondul frontierelor externe, derulate la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră am reușit reabilitarea și modernizarea sediilor sectoarelor Sulina și Chilia. La nivelul dotărilor și mijloacelor de mobilitate navală avem trei nave maritime tip Shaldag, o navă maritimă tip proiect OPV - navă amiral, și 27 de șalupe de patrulare și intervenție tip Onix, Arvor, Harpoon și SNRA. La nivelul autovehiculelor avem 207 de autospeciale și autoturisme reprezentând mărcile Volkswagen, Audi, Mitsubishi și Iveco, precum și 28 de ATV-uri.- Lupta împotriva migrației transfrontaliere este un obiectiv ce trebuie avut în vedere în contextul aderării la spațiul Schengen. Cum se achită polițiștii de frontieră de această îndatorire?- Este una dintre atribuțiile specifice Poliției de Frontiere Române, de care s-a achitat foarte bine în toți acești ani, în care a fost monitorizată de organismele internaționale. În primele nouă luni ale acestui an, la nivelul Gărzii de Coastă au fost înregistrate 30 de cazuri de încălcări a regimului frontierei de sta, în dosarele penale întocmite de polițiștii de frontieră fiind cercetate 68 de persoane. Dintre acestea, 17 cazuri au fost înregistrate la frontiera cu Bulgaria, nouă la frontiera cu Ucraina și două la frontiera maritimă.- Despre cele două noi puncte de trecere a frontierei, de la Lipnița și Dobromir, care urmează să devină funcționale din 2013, ce ne puteți spune?- Este un proiect de hotărâre de Guvern inclus în Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, care își propune să întărească atât cooperarea transfrontalieră prin inițiative locale, cât și cooperarea transnațională și interegională.Nu se pune problema angajării de personal pentru punctele respective, oamenii vor fi redistribuiți de la alte posturi. Cei responsabili au obligația, prin lege, să ne pună la dispoziție spațiul, logistica, utilitățile, parte dintre ele contracost, iar în momentul în care infrastructura va fi gata, trebuie doar să ne anunțe și noi vom începe controlul la trecerea frontierei. Redistribuirea personalului nu cred că va afecta activitatea la celelalte unități. Cât privește data la care vor deveni operaționale, nu depinde de noi. Dacă ne cheamă de mâine, noi vom fi prezenți, infrastructura să fie gata.- Ce le cereți, din punct de vedere profesional, subordonaților dvs? Ați primit reclamații împotriva polițiștilor de frontieră?- Bineînțeles că sunt mulțumit de activitatea lor, dar corecții, în calitate de manager, trebuie să faci. Exigență din partea managerului trebuie să existe, părerea mea, controlul trebuie exercitat în mod echilibrat, corect și niciodată nu am fost adeptul milităriei. Colegul, fie că este agent sau ofițer, că are o funcție mai mare sau mai mică, poate fi conștientizat și altfel pentru a-și îndeplini obiectivele.Nu pot spune că totul este perfect, asta ar însemna să ai ceva de ascuns. Au fost și sesizări împotriva polițiștilor de frontieră. În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie la nivelul Gărzii de Coastă au fost înregistrate 47 de sesizări privind activitatea unor polițiști de frontieră din structura noastră. Dintre acestea, 44 au fost soluționate, iar trei sunt în curs de cercetare. Din cele soluționate, opt au fost confirmate, și s-au dispus sancțiuni disciplinare, 11 neconfirmate, iar restul confirmate parțial sau direcționate altor structuri abilitate.- Intenționați să participați la concursul ce se va organiza pentru șefia Gărzii de Coastă?- Voi decide în momentul în care se va organiza concursul.