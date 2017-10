"Sunt unul dintre cei salvați de Claudiu". Omagiul unui supraviețuitor pentru eroul din Colectiv

Cătălin Scânteie, unul dintre tinerii salvați de Claudiu Petre, eroul din Colectiv, i-a adus acestuia un omagiu, la o lună de la tragedia care a luat viețile a 60 de oameni."Sunt unul dintre cei salvati de Claudiu! frown emoticon Am fost tras de maini si de geaca... si probabil printre ultimii scosi in viata din Colectiv.Am aflat ca a murit abia la cateva zile dupa tragedie pe cand ma aflam internat la Spitalul Bagdasar Arseni, de la un prieten comun care a asistat la operatiunea mea de salvare, aratandu-mi-se poza celui care dupa ce a scos-o si pe Flavia Lupu nu s-a mai intors afara.Deci va rog sa retineti ca nu-l cunosteam, nu ma cunostea, da? Atunci l-am recunoscut, dupa ce mi s-a aratat poza. Nu ai cum sa uiti asa ceva!In acest moment chiar nu am cuvinte sa-i multumesc. Poate ca o voi face pe lumea cealalta. Te iubesc, INGERUL MEU!Condoleante familiei!", a scris Cătălin Scânteie pe Facebook, potrivit Realitatea.net.