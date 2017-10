"Sunt Superman, vreau să zbor!" - poveştile tragice ale tinerilor care se droghează

"Sunt Superman, vreau să zbor!" - poveștile tragice ale tinerilor care se droghează

Fenomen îngrijorător la Constanța: tot mai mulți tineri aleg să cadă în patima drogurilor. Cel mai grav este faptul că odată ce au început să consume, prea puțini aleg calea reabilitării. Iată cum poți recunoaște un consumator de droguri.Cel mai grav este faptul că etnobotanicele, considerate unele dintre cele mai puternice droguri, au luat locul heroinei și a cocainei. Specialiștii spun că primele menționate sunt mai ieftine, însă provoacă dependență și, la un anumit moment, chiar decesul celui care consumă. Dacă un consumator de heroină se poate vindeca, prin tratament, în cazul etnobotanicelor, din nefericire, nu există vreo soluție.„La Constanța se consumă, de obicei, substanțe noi cu proprietăți psihoactive, cunoscute mai mult sub numele de etnobotanice. Consumatorii de droguri au vârste cuprinse între 14 și 35 de ani”, precizează inspectorul de poliție Iulian Unguru, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța.Doar 15 tineri din județul Constanța au ales calea reabilităriiDeși sunt mulți consumatori, prea puțini sunt cei care optează pentru consiliere pentru a renunța la dependență. La Constanța, doar 15 tineri cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani frecventează Centrul Antidrog, unde beneficiază de consiliere și tratament adecvat, sub îndrumarea unui manager de caz.„O singură persoană, și anume cea care stă de vorbă cu consumatorul, cunoaște datele de identitate ale acestuia. Fiecărei persoane i se atribuie un număr, un cod. În acest caz nimeni nu știe cine este persoana respectivă. Prin această consiliere încercăm să reducem cererea de droguri”, subliniază Iulian Unguru.Reprezentanții Agenției Naționale Antidrog mărturisesc faptul că substanțele interzise sunt introduse în România în principal prin intermediul societăților de curierat rapid. Distribuitorii le cumpără cu aproximativ doi euro pe gram și le vând cu până la 22 de euro pe gram.LSD - „Sunt Superman, vreau să zbor“LSD (acid lisergic, timbru, soare galben, LSD-25) este un stupefiant care provoacă halucinații - distorsionări puternice ale felului în care o persoană percepe reali-tatea. Consumatorul de halucinogene vede, aude și simte lucruri care par reale, dar, de fapt, nu există. Ingerarea de LSD are un efect rapid, substanța ajungând la creier în câteva secunde și provocând o plăcere scurtă, dar intensă. Pe măsură ce efectul drogului se intensifică, pot apărea și modificări ale percepției (vizual, auditiv), modificări subite ale emoțiilor, adică trecere de la fericire la frică, furie, iritare sau paranoia.„Am avut un caz în care o persoană, care era la o petrecere, a consumat LSD, cel mai periculos drog. După ce a consumat, acesta s-a crezut Superman și voia să sară de la geam, ca să zboare. Norocul lui a fost un alt prieten, care i-a spus că de fapt este Batman, dar nu are pelerina la el, așa că nu poate să sară. Astfel l-a potolit și l-a făcut să nu mai sară. Când ai de-a face cu un consumator de LSD trebuie să te pui în mintea lui”, spune inspectorul de poliție.Marijuana afectează memoriaConsumul de marijuana afectează memoria de scurtă durată, dar și înțelegerea, alterează percepția asupra timpului și reduce abilitatea de a îndeplini anumite sarcini ce necesită concentrare și coordonare a mișcărilor, cum ar fi condusul unui autoturism. Consumatorul de marijuana va fi somnolent, va mânca mult, i se vor înroși ochii, va avea halucinații.Cocaina și ecstasy - stare de excitare, pe moment!Cocaina creează rapid dependență fizică și psihică. Consumul produce, pentru scurt timp, iluzia de putere fizică, de gândire rapidă, crește apetitul sexual, scade pofta de mâncare și nevoia de somn. După terminarea efectului (20 de minute) intervine somnolența, consumatorul se simte istovit, depresiv și simte o dorință acută de a mai lua o doză pentru a scăpa de această stare. Un consumator de cocaină va avea halucinații și senzația de insecte mișcătoare pe sub piele și va pierde contactul cu realitatea.Ecstasyul determină, pentru scurt timp, o stare de excitare, rezistență mare la somn și la oboseală, dar și o intensificare a senzațiilor. După consum, utilizatorul se confruntă cu greață, dureri de cap, gură uscată, atacuri de panică, pierderea controlului, crampe musculare și tremur puternic. Există riscuri foarte mari de accidente rutiere, căderi, înecuri și sinucideri.