"Sunt sadici şi doresc să se răzbune. Îi incită când victima opune rezistenţă"

Din mintea violatorilor:

"Sunt sadici și doresc să se răzbune. Îi incită când victima opune rezistență"

Violatorii sunt considerați de specialiști mai răi decât criminalii, iar în spatele gratiilor aceștia au o viață foarte grea. Deși se află încarcerați, pușcăriașii nu îi iartă pe cei care abuzează minori. În momentul în care sunt amenințați de victimă, violatorii vor să își șteargă urmele și trec granița… devenind criminali.Conform specialiștilor, violatorii nu au pic de milă și se răzbună pentru întâmplările lor din copilărie. O parte din ei rămân victime pentru restul vieții, însă o mare parte devin ca și călăul lor și doresc să plătească cu aceeași monedă. „Violatorul este un individ care a fost abuzat emoțional, fizic, psihic sau sexual când era mic. Din cauza traumei, pe parcursul vieții devine violator sau criminal. Ei sunt sadici și doresc să se răzbune. O parte din ei rămân victime, însă un procent destul de mare sunt insensibili și devin violenți. Individul plătește cu aceeași monedă pentru ceea ce a pățit. Nu are pic de milă, deși victima se roagă de el și îl imploră să o lase. Nu există cale de mijloc cu ei”, a declarat Liviu Chesnoiu, expert poligraf. Majoritatea cazurilor de viol au loc în mediul rural, iar infractorul, amețit de aburii lui Bachus nu mai ține cont nici de vârsta victimei, nici de sexul acesteia. „Pe ei îi incită când victima opune rezistență…Într-o mare parte din cazuri violatorii sunt adolescenți, iar victimele sunt vârstnice. Aceștia consumă alcool și ulterior dau năvală peste vădane. Cele tinere la care ar visa se află sub paza părinților, iar în momentele acelea nu mai gândesc”, a adăugat Liviu Chesnoiu.Violată timp de șase ani…Conform specialiștilor, violatorii se încadrează în două categorii: șmecherii și periculoșii, însă fiecare individ are modul lui de operare. „Violatorul șmecher este individul care inițial își păcălește victimele și le atrage cu diferite dulciuri sau cadouri. După consumarea actului ei le amenință, iar adolescentele tac de teamă că ar putea să moară. Violatorul periculos este cel care își urmărește victima și apoi o atacă, fără pic de milă”, a mai spus expertul poligraf.În luna februarie a acestui an, în atenția polițiștilor constănțeni a ajuns un caz din satul Poiana, care i-a îngrozit chiar și pe oamenii legii. O adolescentă a povestit cum timp de șase ani a trăit clipe de coșmar, fiind abuzată sexual de bunic și după moartea acestuia de tată. Fetiței i-a fost teamă să povestească ororile, mai ales că cea care i-a dat viață știa ce se petrece sub ochii ei…Își acoperă urmele…Violatorii sunt considerați de specialiști mai răi decât criminalii, iar în spatele gratiilor aceștia sunt pedepsiți de către ceilalți pușcăriași. „Nu de puține ori în momentul în care victima a amenințat că va depune plângere la poliție și că individul va ajunge după gratii, acesta a omorât-o. Violatorul devine criminal pentru a-și șterge urmele și pentru a-și asigura scăparea”, a mai spus Chesnoiu.