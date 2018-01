SUNĂ ALARMELE ÎN TOT JUDEŢUL CONSTANŢA!

Primul exercițiu din acest an

SUNĂ ALARMELE ÎN TOT JUDEȚUL CONSTANȚA!

Astăzi, între orele 10,00 și 11.00, vor suna sirenele în tot județul Constanța. Exercițiul de alarmare a populației are loc în prima zi de miercuri a fiecărei luni. Astfel de exerciții se desfasoara, incepand din luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni.In cadrul exercitiului, semnalele de alarma au urmatoarele semnificatii, in functie de durata acestora:- Semnalul ALARMA AERIANA se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele.- Semnalul ALARMA LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele.- Semnalul PREALARMA AERIANA se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele. Prealarmarea reprezinta transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.- Semnalul INCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute.