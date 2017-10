Sugestii pentru Dragnea pentru modificarea Codului Penal

2

DEMOCRATIE POLITICIANISTA

Este evident faptul ca PSD ignora cele mai elementare reguli ale democratiei . Cucerirea puterii nu inseamna conducere abuziva si folosirea ei in interes personal sau de partid . Retinem un aspect legat de modul vicios in care se gandeste . Zice dl Dragnea , dar in trecut au procedat si altii la fel si au eliminat si modificat o serie de legi prin O.G. si nu a protestat nimeni . A gandi asa inseamna ca se creaza urmatorul sistem : greselile mele iti dau dreptul dumitale sa comiti păcate , Păcatele dumitale imi dau mie dreptul de a comite nelegiuiri si nelegiuirile mele iti dau dreptul dumitale de a comite crime . Dragnea si-a pierdut din aroganta manifestata cu orice prilej si aparent mimeaza ca nu stie nimic in legatrura cu ticaloasa initiativa legislativa guvernamentala . El declara presei fara jena ca este cazul sa se termine cu chestia gratierii pentru ca " sa putem sa ne vedem de program ". Daca este asa , de ce ai permis guvernlui tau , format si condus de tine ca sa -si inceapa activitatea cu asemenea initiativa provocatoare ? Care Program ? L-am citit si ne-am lamurit . Raportat la nevoile urgente ale Romaniaie , avem zero prevederi la investitii , promisiuni demagogice privind construirea a mii de spitale , scoli , crese si inchisori , cand cele existente sunt intr-o stare jalnica si tot bugetul prevazut nu ajunge sa le repare , sa le modernizeze . Actualul guvern face ceea ce a facut guvernul Boc . A initiat o masura nepopulara , sfidand opinia publica . Si rezultatul s-a vazut . Guvernul Boc a disparut . Avem dreptul sa tragem concluzia ca pana in prezent Romania a fost condusa de partide si lideri ratați . Facem aceasta afirmatie ca urmare a obiectivelor si rezultatelor de pana acum . Nimic din ce s-a ,promis nu a fost dus pana la capat , si ceea ce s-a facut s-a facut prost . Din toate actiunile a rezultat un sfârâiac , ca sa ne referim la un termen folosit de Ion Creanga . Romania va trece si peste asta . Cat timp cetatenii incep sa devina constienti de puterea lor , a votuilui lor , putem spera . Un popor nu poate sa devina martirul istrionilor si mascaricilor si al celora pe care i-a creat si i-a marit , inselandu - se o clipa in cursul istoriei sale . Pe toti acestia nu-i vom regasi in viitor in cartea de istorie decat ,asa cum spunea Delavrancea , " sub forma unor muste strivite de evenimente , iar istoricul va zice : acesta a batjocorit sanatatea publica , asta finantele , asta invatamantul etc ...si va pune mana pe o gumă si va sterge aceste urme murdare lasate de cel care a facut rau societatii romanesti " .