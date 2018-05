Submarine de la greci sau cai verzi pe pereţi? "Vrei să torpilezi familii întregi de bravi amirali?"

Submarine de la greci sau cai verzi pe pereți? "Vrei să torpilezi familii întregi de bravi amirali?"

M-a umflat râsul, în această dimineață, când am citit o știre conform căreia Armata Română ar urma să fie înzestrată cu unul sau mai multe submarine construite într-un șantier naval elen. Speculația venea după ce ministrul Apărării a efectuat o vizită în Grecia, unde, probabil, a „luat pulsul” pieței construcțiilor navale militare.Aud tot mai des de construcții de submarine, dar de fiecare dată îmi pun aceeași întrebare, la care nimeni nu răspunde: de unde vom lua sutele de milioane de euro pentru submarinele noi, când nu am putut plăti bani mult mai puțini pentru bateriile „Delfinului”, despre care armata spune că este perfect funcțional, cu excepția acumulatorilor. Și sigur e așa, pentru că altfel nu ar cheltui, de 22 de ani, bani mulți doar pentru a-l ține la cheu…„În contextul vizitei oficiale în Republica Elenă, ministrul Apărării naționale, Mihai Fifor, a vizitat marți, 15 mai, Comandamentul Flotei de la Salamina, unde i-au fost prezentate facilitățile de pregătire și instruire ale Forțelor Navale Elene, precum Școala de echipaje, Simulatorul de antrenament pentru submarine, echipamente și tehnică aflate în dotarea marinarilor militari eleni.În cadrul discuțiilor cu echipa de conducere a Bazei Navale de la Salamina, ministrul Apărării naționale a evidențiat interesul părții române de a consolida cooperarea dintre forțele navale române și elene și a prezentat programele majore de înzestrare pe care țara noastră le are în vedere în domeniul naval.De asemenea, ministrul Fifor a vizitat Șantierul naval Skaramagas, ocazie cu care partea elenă a prezentat instalațiile și procesul tehnologic de construcție a diferitelor tipuri de nave, inclusiv submarine. În cadrul discuțiilor avute cu reprezentanții șantierului naval, au fost evidențiate oportunitățile de cooperare ce se deschid în acest context”. Biroul de Presă al M.Ap.N.XXXUn cititor, cel mai probabil cu activitate în domeniu, a postat un comentariu foarte interesant la un articol precedent dedicat „Delfinului”, în care propuneam ca submarinul să fie ancorat în portul „Tomis” și să fie transformat în muzeu, pe modelul crucișătorului „Belfast”, care produce milioane de lire sterline după ce a devenit muzeu, ancora pe Tamisa, la Londra.„Domnule ziarist, vrei cu orice preț să torpilezi și să scufunzi în sărăcie familii întregi de bravi amirali? Cum adică submarinul nu face profit? Că nu-l vedem noi, asta este partea a doua, dar să fii sigur că-l văd alții... Păi, dacă s-ar aplica modelul «Belfast» cu submarinul în portul Tomis (pont: în Copenhaga, este la fel unul scos pe cheu) și ar produce bani pentru bugetul țării și orașului, ar însemna că domnii amirali și cei de prin minister să sărăcească. Te-ar acuza că ai făcut parte din guvernul Boc, și că le-ai fi tăiat veniturile cu 25%. P.S. Sincer, îmi place ideea cu submarinul scos pe mal ca piesă de muzeu, ar avea efect. Cât despre câți bani papă acest submarin pe motiv de «siguranță și interes național»…”, semnează „soldat Svejk”.