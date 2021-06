Sturion eliberat de polițiștii de frontieră din plase!

Polițiștii de frontieră tulceni au depistat, în Rezervația Delta Dunării, peste 500 metri de plase de pescuit multifilament si au eliberat în mediul natural acvatic două exemplare de sturion.Duminică, 27 iunie, pe timpul executării unei misiuni de supraveghere in zona de competenta, echipajul unei ambarcațiuni din cadrul Grupului de Nave Sulina a observat, în zona Golfului Musura din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, mai multe plase de pescuit tip multifilament.Deoarece nu au fost identificate persoane implicate în această activitate infracțională, uneltele neautorizate la pescuit au fost scoase din apă, fiind astfel descoperite două exemplare de păstrugă, specia sturion, prinse in plase.În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că lungimea totală a setcilor este de 540 metri, iar cele două exemplare de pește, care cântăresc în total aproximativ 5kg, erau vii, fiind eliberate mediului natural acvatic.Poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de “pescuit cu unelte neautorizate ” și “pescuit al sturionilor pe teritoriul României, din habitatele piscicole natural, fără respectarea prevederilor legale în vigoare”, fapte prevăzute de art. 64, din O.U.G. nr. 23/2008, actualizată, plasele fiind ridicate in vederea continuării cercetărilor.