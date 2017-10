STUPIZENII pe ŞOSEA / Cele mai NEOBIŞNUITE SITUAŢII din traficul constănţean

STUPIZENII pe ȘOSEA / Cele mai NEOBIȘNUITE SITUAȚII din traficul constănțean

Câți dintre noi știm cum să reacționăm în cazul unui accident rutier soldat doar cu pagube materiale? Cei mai experimentați vor alege să se înțeleagă cu vorba bună și se vor îndrepta către formularul de constatare amiabilă, în timp ce alții se vor duce directla Serviciul Rutier, unde, pe deasupra, le vor mai face scandal și rutieriștilor.În traficul rutier constănțean întâlnim de toate, de la accidentele rutiere grave până la banalele tamponări care se petrec din cauza neatenției unor șoferi. Cel mai grav este atunci când doi șoferi ajung în fața polițiștilor rutieri, fiecare cu propria versiune. Atunci începe adevăratul bâlci, iar rutieriștii sunt nevoiți să își scoată la iveală latura răbdătoare și să le explice șoferilor cum să își rezolve problemele. „Una dintre cele mai neobișnuite, dar frecvente situații este atunci când vin doi șoferi la lucrătorii care soluționează accidente, spunând că s-au lovit într-o intersecție semaforizată, venind din direcții diferite și susținând că au intrat amândoi pe culoarea verde a semaforului. Acest lucru este imposibil, întrucât instalația de semaforizare are un sistem de autocontrol și, în caz de o eroare de acest gen, semaforul se va opri imediat. În această situație, munca polițiștilor este foarte grea, pentru că aceștia trebuie să găsească martori, camere de supraveghere, orice care să le ofere o pistă spre rezolvare”, precizează Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Mașini care fac „poc“ pe a doua bandă„O altă situație este atunci când se lovesc două autovehicule late-ral, când merg în aceeași direcție. Dacă ambii conducători auto recunosc că au schimbat banda, situația este destul de simplă, pentru că există o regulă: banda cea mai apropiată de axul drumului are întâietate, cu condiția să existe o bandă de mers liberă între celelalte două. Însă dacă cei doi conducători auto vor da vina unul pe celălalt, un rol important îl are polițistul, prin capacitatea lui de a înțelege dinamica accidentului, în baza avariilor suferite de cele două autovehicule”, continuă Ciprian Sobaru.Cum stă treaba cu sensurile giratorii. Cine are prioritate?Încă o situație deloc de neglijat, care se petrece în județul Constanța, are legătură cu sensurile giratorii. „În lege este prevăzut faptul că cel care intră în sensul giratoriu este obligat să acorde prioritate celor care sunt în interiorul acesteia. În lege nu se specifică acordarea priorității de stânga. Astfel, au fost cazuri în care un șofer a pătruns în sensul giratoriu înaintea unui alt șofer, care venea din stânga, dar pentru că nu a apreciat corect viteza de deplasare, a provocat un accident. Tocmai de aceea, intersecțiile de tip sens giratoriu sunt prevăzute, pe lângă indicator cu trei săgeți, și cu un indicator de «Cedează trecerea». În acest fel, ești obligat să respecți indicatorul, pentru că în lege este prevăzută o ordonanță a ceea ce trebuie să respecte un conducător auto, iar respectarea indicatorului precede respectarea regulilor de circulație”, explică șeful Serviciului Rutier Constanța.