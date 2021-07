STUDIU DE AMPLOARE la Murfatlar, pentru a măsura POLUAREA AERULUI

De ani buni, locuitorii din orașul Murfatlar acuză faptul că aerul este poluat în zonă, în special din cauza prafului de la fabrica de cretă din localitate. În repetate rânduri, administrația publică locală a sesizat autoritățile de mediu, dar măsurătorile realizate nu au evidențiat depășiri ale limitelor admise legal. Semnalam într-o ediție anterioară a „Cuget Liber” faptul că atât autoritatea locală, cât și localnicii ridicau semne de întrebare cu privire la complexitatea metodei de măsurare folosite, și anume… a unei găleți. Încă din acel moment, primarul George Cojocaru exprima intenția ca autoritatea locală să realizeze alte măsurători, cu ajutorul unor dispozitive moderne.Luni, 26 iulie, primarul George Cojocaru, alături de prof. univ. dr. ing. Eden Mamut, din cadrul Universității Ovidius Constanța, dr. Erdin Borgazi, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, și conf. dr. Zoltan Torok, din cadrul Universității Babeș Bolyai Cluj au anunțat încheierea unui parteneriat în vederea realizării unui studiu ce are drept scop evaluarea calității aerului din localitatea Murfatlar.Parteneriatul are drept scop dezvoltarea activităților de cercetare științifică preliminare pentru evaluarea celor mai importante surse de emisii poluante, realizarea unor modele de dispersie a emisiilor poluante și estimarea impactului emisiilor poluante asupra sănătății locuitorilor orașului, a arătat prof. univ. dr. ing. Eden Mamut.Încă de pe 22 iulie, în apropierea fabricii de cretă a fost montat un auto-laborator (achiziționat în cadrul unui alt proiect de Primăria Constanța și pus la dispoziție administrației locale din Murfatlar), pentru realizarea de măsurători. Ulterior, prin intermediul unor platforme de modelare și simulare ADMS și AirMode, vor fi analizate modelele de dispersie a emisiilor poluante, vor fi realizate posibile scenarii de afectare a populației, dar și efectele asupra sănătății locuitorilor. De asemenea, pe partea efectelor din punct de vedere medical, vor fi realizate măsurători (precum spirometrii), în scop de cercetare, și de cadrele medicale de la Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța.„În prima etapă, colaborarea va avea ca scop realizarea unui studiu preliminar asupra emisiilor de particule de la fabrica de cretă. Studiile preliminare vor fi folosite pentru a fundamenta inițierea unor proiecte de cercetare de mare amploare, care să studieze o categorie mai largă de poluanți, proveniți din traficul rutier, din procesele de tratare din agricultură și alte surse de poluare”, a afirmat prof. univ. dr. ing. Eden Mamut.„Avem instrumentele științifice pentru a identifica sursele de poluare și venim cu cercetarea în sprijinul societății”, a afirmat la rândul său conf. dr. Zoltan Torok, de la Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate din cadrul Universității Babeș Bolyai Cluj.Studiul preliminar va dura între trei și șase luni, urmând ca ulterior să se decidă dacă va fi realizată o cercetare pentru mai mulți ani, care să aibă drept scop evaluarea poluării în Murfatlar.Rezultatele studiului preliminar vor fi făcute publice pe pagina web a Primăriei Murfatlar, iar în funcție de acestea, administrația locală va acționa în consecință. „Vom decide cum anume vom acționa în funcție de rezultatele studiului. În acest moment am solicitat Agenției de Protecția Mediului și planul de măsuri dispus fabricii de cretă și evaluarea asupra impactului de mediu. Fabrica de cretă are autorizație din 2020, sunt în cadrul autorizației. În altă ordine de idei, rezultatele vor fi făcute cunoscute cetățenilor și le vom transmite și autorităților de mediu”, a afirmat primarul George Cojocaru.