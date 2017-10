Studente din Constanţa drogate şi bătute într-un club. Una dintre fete, mutilată

Studente din Constanța drogate și bătute într-un club. Una dintre fete, mutilată

Sâmbătă, 13 Mai 2017

Caz șocant în Marea Britanie! Două studente din Constanța, plecate la studii în Southampton (Marea Britanie), au trăit cea mai neagră experiență a vieții.Doi români de etnie romă le-au pus droguri în pahare și le-au agresat. Au reușit să scape, însă, din mâinile lor doar pentru că una dintre ele practică un sport de autoapărare, potrivit Romania Tv.... după ce am lăsat băutura nesupravegheată câteva minute pe bar... s-a schimbat situația, flăcăii au hotărât să ne urmărească, să ne tragă și să ne spună că noi plecăm cu ei în seara asta... Mulțumesc sportului pe care îl practicăm. I-am bătut și apoi au fugit (unde era oare securitatea?).. eu am doar maxilarul lovit.. Misha în schimb are fața distrusă nițel și dureri peste tot... dacă asta nu era destul.. după mi s-a făcut rău, m-am rupt de realitate și m-am trezit în spital..., a scris una dintre fete pe rețeaua de socializare.