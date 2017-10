Student la UMC, condamnat pentru infracţiuni informatice

Student la UMC, condamnat pentru infracțiuni informatice

Doi tineri din Constanța, dintre care unul student la Universitatea Maritimă Constanța, au fost condamnați de magistrații de la Tribunal pentru comiterea de infracțiuni de accesare fără drept a unui sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.Adrian Cosmin Sava și Andrei Sandu au fost trimiși în judecată pentru că, în luna iulie 2010, au montat un dispozitiv de copiere a datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare la un bancomat aparținând BCR, din cartierul Tomis Nord. Timp de câteva ore, cei doi au urmărit cum clienții băncii scoteau bani de la ATM și așteptau momentul propice pentru a recupera dispozitivul. Din nefericire pentru ei, angajații băncii au descoperit dispozitivul și au anunțat autoritățile, prin 112.În fața judecătorilor, cei doi și-au recunoscut faptele, pentru a beneficia, astfel, de reducerea pedepsei cu o treime, potrivit Legii Micii reforme în justiție.„Sunt vinovat, am făcut cea mai mare greșeală din viața mea și nu o voi repeta”, a declarat Adrian Cosmin Sava, pe când Andrei Sandu, studentul de la UMC, a afirmat că vrea să-și termine facultatea, să plece în voiajul de cadeție și apoi să profeseze în domeniul pe care și l-a ales, acela de inginerie navală.Magistrații l-au condamnat, ieri, pe Sava la pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar pe Sandu la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Sentința nu este definitivă.