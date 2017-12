Stroe: Estimez că începând cu trimestrul II din 2018 vom începe să montăm sisteme de siguranţă la metrou

Stroe: Estimez că începând cu trimestrul II din 2018 vom începe să montăm sisteme de siguranță la metrou

Ştire online publicată Joi, 14 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Montarea sistemelor de siguranță pentru călătorii care circulă cu metroul ar putea începe în trimestrul al doilea din 2018, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, la audierile din comisiile reunite de buget-finanțe, cu ocazia dezbaterii proiectului de buget al MT aferent anului viitor.Potrivit ministrului, în zilele următoare va fi prezentată suma necesară pentru achiziția și montarea unor astfel de sisteme, urmând să se apeleze la fondurile europene nerambursabile."În cursul acestei săptămâni - pentru noi săptămâna se încheie duminică noaptea - vom prezenta suma de care avem nevoie, o vom identifica categoric ca și finanțare în fonduri europene nerambursabile și vom merge la bănci pentru a lua cofinanțarea. Deci, este o preocupare foarte urgentă a noastră de a identifica sumele necesare pentru a monta aceste sisteme. Estimez că începând cu trimestrul II al anului 2018 vom începe să montăm și asemenea sisteme'', a spus șeful de la Transporturi, răspunzând unei întrebări în acest sens venite de la președintele Comisiei pentru buget - finanțe din Senat, Eugen Teodorovici, care este și președinte de ședință.Astfel, Eugen Teodorovici l-a întrebat pe Felix Stroe dacă are în vedere montarea unui posibil sistem de siguranță pentru călătorii Metrorex, măcar în stațiile aglomerate."Am avut o discuție foarte aplicată cu conducerea Metrorex. Evident că asemenea lucruri (uciderea unei fete la metrou - n. r.) nu ne pot lăsa indiferenți și am discutat un program și un complex de măsuri care să sporească securitatea cetățenilor pe timpul cât se află în stațiile de metrou. Vorbim aici nu numai de măsurile pasive, camere de luat vederi etc, vorbim și de măsuri proactive. Am stabilit să intensificăm și să mărim numărul de patrule în stațiile de metrou care să vegheze la siguranța călătorilor. Și, bineînțeles, am luat în discuție acest sistem care are două probleme. Este simplu și este ușor de realizat din punct de vedere al opririi trenului exact acolo unde trebuie să oprească. Există asemenea sisteme în care nu sunt decât uși care se deschid automat doar în dreptul ușilor vagonului de metrou, celălalt, segmentele care sunt între ușile de metrou sunt din geam securizat și nu pot fi depășite. Însă, aceste sisteme, pe lângă costurile pe care le implică și pe care căutăm să le identificăm, vor afecta din păcate pentru ceva timp și stațiile de metrou. Pentru ca aceste sisteme să fie montate, vor fi întrerupte temporar stațiile de metrou. Deci, avem două inconveniente", a răspuns Stroe, potrivit Agerpres.ro.