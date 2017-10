Strigătul de disperare al militarului român: "Suntem UMILIŢI şi FRUSTRAŢI. De ce sunteţi ORBI şi SURZI?"

4

Armata pensionarilor

Stai linistit, ne plimbam si in timpul ocupatie otomane, naziste, comuniste. Armata nu ne-a aparat de inamicul intern coruptia si vrei sa ne apere de unul extern ? 1)Singurul rol ar armatei acuma este sa ofere posturi, pensii si contracte generoase unor politruci. 2) In caz ca suntem invadati nu stiu cine ramane sa apere o tara mafiota corupta, eu pentru o tara care mi-a oferit saracie si foame nu lupt. 3)Indiferent sub ce stapanire ajungem (europeana, rusa sau americana) tot o sa fie mai bine decat acum 4) Sa nu mai zic ce economii am face daca am desfinta armata pilelor *Imi cer scuze celor 5-10% dintre angajati care mergeti cu mandrie la munca, sunteti cinstiti, aveti onoare si nu vanati grade. Momentan reprezentati un gigant corupt si mai mult il si acceptati si din acest motiv cred sincer ca voi ca institutie/minister trebuie sa dispareti !

Răspuns la: Incetati cu mesajele impotriva militarilor

Adăugat de : Adrian Sfetcu, 13 martie

Am impresia ca populatia a uitat ce inseamna militaria. Nu cred ca vreodata s-a impotrivit cineva maririi salariului medicilor , profesorilor...