Strigăt de ajutor al mamelor snopite în bătaie şi înjosite

Strigăt de ajutor al mamelor snopite în bătaie și înjosite

Bătute până sunt umplute de sânge, umilite și alungate de acasă, în miez de noapte, cu copilașii în brațe. Aceasta este drama a prea multor femei din țara noastră, insuficient protejate de autorități. De aceea, este nevoie de „ordin de protecție de urgență“.Acesta este motivul pentru care organizațiile non-guvernamentale implicate în prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor au analizat modul de aplicare al ordinului de protecție, un instrument care le poate da speranță victimelor violenței. Concret, victimele pot obține un astfel de ordin de la instanțele de judecată, prin care agresorilor li se interzice să se apropie de ele sau inclusiv să părăsească domiciliul comun. Iar rezultatele constatate au fost incluse în „Studiul la nivel național cu privire la implementarea ordinului de protecție 2014”, realizat de Asociația Transcena și Asociația Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului.Autoritățile nu cunosc legeaUna dintre concluzii a fost faptul că, de multe ori, „polițiștii, judecătorii, medicii sau reprezentanții direcțiilor de asistență socială și protecția copiilor nu cunosc legea, nu au destule informații despre ordinul de protecție”. „Situația nu este mai bună decât cea din 2013, dimpotrivă: ordinul de protecție nu este cunoscut de toți cei responsabili pentru protecția victimelor, nu avem încă proceduri pentru punerea în aplicare a lui de către Poliție, durata medie a judecării pentru obținerea ordinului de protecție a crescut alarmant de la 33 la 37 de zile, iar de multe ori ordinul încetează acțiunea până când ajunge să fie pus în aplicare. Iar numărul zilelor de spitalizare necesar unei sesizări din oficiu pentru vătămare corporală a crescut de la 60 la 90 de zile (n.r. conform modificării de anul trecut a Codului Penal). Toate acestea reduc și mai mult posibilitatea îndepărtării agresorului, asigurarea protecției pentru femeia victimă a violenței și încrederea în acest instrument care, deși are nevoie de îmbunătățiri, este de partea victimelor”, a precizat Mihaela Săsărman, președintele Asociației Transcena.Totodată, reprezentanții Asociației Transcena atrag atenția și asupra altor aspecte care le determină pe victime să renunțe la lupta lor împotriva agresorilor: „Se scurg prea multe zile pentru drumuri, bani, acte, de care victima are nevoie pentru a întocmi un dosar pentru obținerea unui ordin de protecție. Înțelegem că aceste documente sunt necesare, însă este descurajant pentru victimă. Sunt cel puțin zece zile în care nu are protecție, poate să fie șantajată, amenințată pentru a renunța”.„În concluzie, nu există căi de protecție reale pentru victimele în situații de risc repetate de repetare a agresiunii. Agresorul nu poate fi reținut sau arestat preventiv. Pe de altă parte, victima nu poate obține un ordin de protecție mai repede decât în aproximativ 30 de zile și are acces limitat la adăposturi, având în vedere că în 14 județe încă nu există adăposturi pentru victimele violenței în familie (n.r. în Constanța există un singur adăpost, pentru victimele din preajma orașului Cernavodă)”, au mai precizat membrii respectivei asociații.Zeci de cereri pentru ordine de protecție la ConstanțaÎn Constanța, de exemplu, potrivit datelor colectate de Asociația Transcena de la instanțele de judecată, în 2014 au fost depuse 88 de cereri pentru ordine de protecție, dintre care 13 au fost ulterior retrase. Până la realizarea studiului, 33 fuseseră admise. Menționăm că în 2013 au fost depuse în atenția judecătorilor din județul nostru 106 astfel de solicitări, dintre care admise 37.În schimb, la nivelul Poliției Constanța, precum în cazul multor altor inspectorate de poliție, nu a fost înregistrat niciunul dintre aceste ordine de protecție și, în consecință, nu se știe exact nici câte au fost încălcate. Motivul: lista unor proceduri legale pentru punere de aplicare a ordinului de către Poliție!Ce trebuie schimbatÎn concluzie, militanții pentru combaterea violenței domestice cer modificarea legii prin introducerea ordinului de protecție de urgență, realizarea procedurilor pentru supravegherea punerii în executare a ordinului de protecție de către polițiști și responsabilizarea agresorului prin obligarea lui de a urma un program pentru schimbarea comportamentului agresiv.