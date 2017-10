Străzi cu sens unic şi noi sensuri giratorii în Constanţa. Schimbări importante în traficul rutier din oraş

1

Vox populi

Bine ca se desfiinteaza sensul giratoriu Metro .Prin modernizarea strazii Barbu Stefanescu Delavrancea aceasta se va intersecta cu Bd Aurel Vlaicu in sensul giratoriu dintre Maritimo si Cimitirul Municipal- deci acest sens nu poate fi desfiintat .Un singur sens giratoriu va face fata acestei noi artere de circulatie cat si fluxului mare de masini care vin la Maritimo ? Prin Planul Mobilitate Urbana se prevede o sosea prin spatele Carrefour care sa iasa in Aurel Vlaicu-unde va iesi aceasta sosea -tot in acest sens giratoriu ? Din pacate din articol nu aflam nimic depre intersectiile Vlaicu -Tomis ,Soveja -Tomis unde masinile stau 4-5 minute la stopuri .Intersectiile permit sa fie mai multe benzi pe sens ceea ce ar duce la reducerea timpului de asteptare dar si a poluarii .