Stop bătăilor! Cum te poţi apăra de soţul violent

3

asa cum ne-ati obisnuit,

abordati aceasta problema total gresit. Titlul spune una, dar articolul cu totul alta. Pentru ca asa e structurata si politica oficiala in acest caz. Adica domniile voastre considerati ca o femeie se protejeaza de violenta daca depune plingere la Politie ca a fost batuta. Regret, dar asta inseamna ca deja a fost batuta. Cum dracu s-o mai protejeze Politia? In mintea voastra, masurile preventive nu exista. Voi va bazati doar pe forta punitiva a statului, impotriva agresorului. Dar asta nu te fereste s-o incasezi. Pentru a feri femeile de violenta domestica, trebuie sa le invatati sa nu provoace astfel de crize nervoase. In primul rand. In al doilea rand, trebuie sa le invatati cum sa calmeze tacanitul care sare la bataie. (Ati vazut filmele cu tipa aia care a trait cu goriloii? Daca a reusit sa-i imblinzeasca pe aia, credeti ca nu exista mijloace sa calmezi un barbat furios?) Pentru ca degeaba reclama ea la Politie dupa ce este cotonogita bine... Si a-l ameninta pe masculul furios cu Politia este echivalent cu a turna gaz peste foc. In sfarsit, ultima observatie: de ce va bazati atit pe forta represiva a statului, daca vreti sa distrugeti statul si forta sa? Stit ce pedepse se aplica in noul C.p. pentru vanatai si 2-3 zile ingrijiri medicale? Credeti ca veti speria un barbat cu asa ceva? Voi nu aveti simtul ridicolului? Deci invatati femeile sa previna situatiile conflictuale si -daca apar- sa stie sa calmeze masculul. Astea trebuie sa fie notiunile de baza pe care sa le predati femeilor. Nu sa fuga la Politie si sa depuna reclamatie. Asta in cazul in care apar crize izolate. Cand barbatul e normal. Daca barbatul are o conduita violenta constanta, indiferent de comportamentul femeii, incercati sa le convingeti sa plece (eventual le puteti ajuta material) sau sa mearga la psihiatru impreuna... Intr-o asa zisa terapie de cuplu, care sa incerce sa-l potoleasca pe tacanit. Poate ca si ea are de invatat chestii noi despre comportamentul in familie... Iar daca nu se poate nimic, ajutati-le sa plece de acasa, sub protectia unor asociatii non-profit, care sa le ajute sa-si croiasca drum in viata singure. Mai ales pentru cele cu copii. De asta cred ca e bine sa infiintati un numar special de telefon, pe bani particulari, la care si barbatii si femeile sa se plinga pe problemele conjugale. Pentru ca nu intotdeauna poti sa te plingi la rude sau prieteni ca te bate sotul, ca e sotia curva sau lenesa etc. Un astfel de post ar preveni situatiile conflictuale si ar putea ajuta pe ambii soti. Fie individual, fie impreuna. Mai terminati cu instigarea la turnatorie! Comunistelor! Sunt multe metode prin care femeile pot fi protejate, daca vreti! Daca le bagati in cap de mici ca ele sunt deasupra legilor si protejate si ca barbatii sunt prostii lor de serviciu.... suportati si consecintele! Vedeti ca intre timp, datorita protectiei exagerate a femeilor prin legi prostesti, au aparut reactii noi la barbati: se omoara impreuna cu copii si lasa tuta singura, o omoara si apoi se omoara si el, nu se mai casatoresc... Nu va da de gandit? Sau voi ganditi cu cooru? De cand ati inceput sa amplificati la paroxism masurile punitive impotriva barbatilor numarul incidentelor violente in familie nu a scazut. Dimpotriva. Asta dovedeste faptul ca ati abordat gresit problematica. Invatati-le intii obligatiile de sotie si sa-si tina popou acasa! Sa nu murdareasca cuibul! Pedepsele nu sperie pe nimeni cand sotia isi pune poalele in cap!