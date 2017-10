Stomatolog urmărit cu focuri de armă, după ce a spart un baraj al poliţiştilor constănţeni

Stomatolog urmărit cu focuri de armă, după ce a spart un baraj al polițiștilor constănțeni

Urmărire ca-n filme pe străzile din județul Constanța, după ce un șofer a circulat cu poliția pe urme de la Mangalia până pe podul de la Agigea. Ciprian Untaru, medic stomatolog din București, a fost urmărit cu focuri de armă, după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor din Mangalia.Oamenii legii au format un baraj în localitatea Eforie, însă șoferul nu vrut să oprească sub nicio formă și a trecut de obstacolul format din două autospeciale și o motocicletă, una dintre mașini fiind zgâriată ușor. Bărbatul a fost oprit abia în zona podului de la Agigea, de către un alt baraj al polițiștilor.Ciprian Untaru, în vârstă de 40 de ani, a fost prins de polițiști după ce aceștia au tras un foc de avertisment în plan vertical. Bărbatul a fost transportat la sediul poliției din Mangalia și ulterior la spital, acesta refuzând să se supună recoltării de probe biologice. În aceste condiții, există suspiciunea că bărbatul s-ar fi aflat sub influența drogurilor, mai ales că nu mirosea a alcool.Pentru că a refuzat să dea probe de sânge, Ciprian Untaru riscă până la 7 ani de închisoare. În cauză, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia a întocmit dosar penal, acesta fiind reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.