Stenogramele mizeriei. Cum îşi negocia poliţistul Dincă şpaga de la George Karam

Stenogramele mizeriei. Cum își negocia polițistul Dincă șpaga de la George Karam

Agentul șef adjunct Cicerone Dincă, de la Grupul de Nave Constanța din cadrul Gărzii de Coastă, se află tot în spatele gratiilor. El a fost arestat, în cursul săptămânii trecute, de magistrații Tribunalului Constanța pentru comiterea infracțiunii de luare de mită.Polițistul a fost prins în flagrant în timp ce primea 22.000 de euro de la omul de afaceri George Karam, patronul restaurantului Beirut. Cicerone Dincă urma să intervină pentru ca procurorii să dea o soluție favorabilă în dosarul în care trei fete au murit după ce restaurantul Beirut a ars. Acesta susținea că are un văr procuror, care poate interveni la București pe lângă cei care se ocupă de dosar. Polițistul îi cerea lui Karam un autoturism de peste 10.000 de euro și a ajuns în final să ceară 22.000 de euro și mobilier în valoare de 6.000 de euro.„Evenimentul Zilei” a publicat steno-gramele în care polițistul îi cere omului de afaceri banii: Dincă: „Îți arăt pe telefon mașina, casa! 15 mii. Te duci, o cumperi, negociezi! 12 mii!” / Karam: „Aa! Cumpăr o mașină în jur de…?” / Dincă: „Da’ io ți-o spun că 99%, că se rezolvă… 99,99 la sută”… „Îmi pare rău că nu te-am cunoscut acum doi ani. O rezolvam de atunci!”.Ulterior, polițistul a mai cerut 1.200 de lei pentru studierea dosarului și 2.000 de lei pentru o masă la București, alături de vărul său și o altă persoană care urma să intervină pe lângă procurorul care se ocupă de caz.Mită disimulată în contracte de vânzare cumpărare Dincă: „Douș’ două de mii e toată afacerea. De euro”.... „Pot să iau banii. Mai departe, mă descurc io cu ei!” / Karam: „Și banii cum să fie? Cash? Nu?” / Dincă: „Cash!”. Dincă: „Deci io îți vând terenul, 22 de mii de euro, și-mi dai și mie cadou o canapea d-aia cu fotolii, o măsuță d-aia cu oglindă și care ți-am mai arătat io, acela albastru cu pat pentru fii-mea, de-o persoană… albastru și Doamne ajută! Eu iau lemne”.Karam: „Și cu mobila cum facem? Știi cât are valoarea după ce a plecat? Cu calcule, așa, aproximativ. În jur de 6 mii de euro” ...Karam: „Între noi facem un contract de vânzare cumpărare”.Dincă: „Trebuie să fiu acoperit și eu, că doar am și eu copil și vreau să dorm liniștit până la urma urmei. Mă duc la notar, la financiar și fac hârtiile ce trebuie pentru notar și tu stai liniștit, că și mie… Păi da! Pun mâna pe bani! E ca pe droguri. Dacă pui mâna pe droguri, așa mi-e frică de bani. Și mie, și lor”.„Avem confirmare sută la sută din Bucharest“ Dincă: „Am vorbit cu el, l-am luat pe văr-miu, am fost la un șef de-al lor mare, de la București. Că așa coleg, vorbim ca și colegi, da’ una e una, alta e alta. Aseară, ăsta, îmi zice: Îl ajut și la procuror, îl ajut și la judecător”.Karam: „Cum am înțeles de la dum-neavoastră mai înainte, ministru… m-am gândit că…”Dincă: „E mare, e mare…” Dincă: „Sută la sută… sută la sută, nu sunt mulțumit, dă-mi banii”.Karam: „31 decembrie, cu dosar cu tot închis”.Dincă: „Tot închis… și a zis, îl rezolv și la Judecătorie… că degeaba procurorul scrie și vine o judecătoare tâmpită și zice: ăă… ia mai studiați o dată”.Karam: „Ok! Important, avem siguranță, avem confirmare sută la sută din Bucharest”.Dincă: „Eu asta vă spun…, deci eu confirm, eu garantez, eu îmi bag pielea în saramură”.