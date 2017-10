Statul român va plăti 100.000 de dolari pentru o arestare ilegală

Curtea de Apel Constanța a admis apelul formulat de Cristian Culeț împotriva sentinței Tribunalului Constanța prin care statul român a fost obligat să plătească despăgubiri morale de 80.000 de dolari pentru arestarea sa ilegală. Instanța a mărit valoarea despăgubirilor morale de la 80.000 la 100.000 de dolari și a menținut restul sentinței pronunțate de tribunal. De asemenea, au fost respinse apelurile declarate de statul român și de procurori. Fostul patron al localului „Sexy Club Dacia”, Cristian Culeț a stat după gratii timp de patru luni și 20 de zile și a fost privat de dreptul de a circula în afara țării pentru o perioadă de trei ani și două luni. Ulterior a fost achitat definitiv pentru trafic cu stupefiante. În aceste condiții, el a dat în judecată Statul Român și a solicitat despăgubiri morale și materiale în valoare de 300.000 de dolari. În urmă cu câteva luni, Tribunalul Constanța a admis în parte acțiunea lui Cristian Culeț și a dispus obligarea statului la plata sumei de 80.000 de dolari, reprezentând daune morale. De asemenea, magistrații au respins acțiunea sub aspectul plății daunelor materiale și a cheltuielilor de judecată. Decizia mai poate fi atacată în recurs. Grave prejudicii materiale În acțiunea înaintată Tribunalului Constanța, Cristian Culeț face mai multe mențiuni prin avocatul Ion Popescu: „Sunt cetățean american cu domiciliul în SUA, fiind născut în România. Pe durata măsurilor privative de libertate am suferit grave prejudicii materiale. Astfel, contractul meu de muncă încheiat cu firma «Salads 2000», ce trebuia să se execute începând cu data de 2 ianuarie 2003, nu s-a mai realizat. Salariu ce trebuia să-l încasez, 2.000 de dolari/săptămânal (în total 360.000 de dolari/pe perioada respectivă), reprezintă un prejudiciu material cert, la a cărui reparare sunt îndreptățit. Precizez că pentru a supraviețui, în tot acest interval, eu și familia mea, am trei copii minori, am fost nevoit să contractez multiple împrumuturi, să-mi înstrăinez bunuri și să apelez la mila familiei mele. Măsurile privative de drepturi luate împotriva mea mi-au adus grave prejudicii morale. Estimez prejudiciul moral la 100.000 de dolari. Am fost o persoană onorabilă până la arestarea mea preventivă, luată, practic, ca urmare a unei delațiuni, necenzurată și dorită de organul de urmărire penală. Este greu de descris regimul din penitenciar, alături de persoane a căror moralitate este la limita umanului, dar este neîndoielnică suferința produsă prin privarea de libertate timp de peste patru luni. Menționez, încă o dată, că sunt tatăl a trei copii minori - elevi în clasele primare, și că arestarea mea a făcut imposibilă comunicarea cu aceștia”. Suferințe psihice produse familiei „Mass-media constănțeană a popularizat intens succesul organelor de urmărire penală, prezentând și reluând informațiile legate de persoana mea, producându-ne, mie și familiei mele, suferințe psihice intense“ se mai precizează în acțiunea formulată de Cristian Culeț, prin avocatul Ion Popescu. Se mai face referire la faptul că nu a avut posibilitatea de a-și vizita mama grav bolnavă ce era internată într-o clinică din SUA, chiar dacă arestarea a fost înlocuită cu o altă măsură privativă. Timp de aproape un an de zile nu a avut voie să părăsească orașul Constanța, fiind privat de un drept fundamental al individului - cel la libera circulație. „Soluția pronunțată de instanța de fond, care a preluat la rându-i necritic afirmațiile Parchetului și a ignorat probele administrate de mine în apărare, a fost cutremurătoare, fiind condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în penitenciar. La aflarea soluției, un univers întreg s-a prăbușit, încrederea în sistem a dispărut, am devenit captivul unui univers kafkian. Durerea a fost incomensurabilă. A fost nevoie de încă doi ani de judecată pentru a se ajunge la o soluție în conformitate cu realitatea, dar care nu a mulțumit Parchetul, care a prelungit incertitudinea, declarând recurs, care s-a judecat peste încă un an. Patru ani din viața mea s-au irosit în procesul penal care s-a finalizat prin consta-tarea că eu nu am săvârșit nici o faptă penală din cele deosebit de grave, pedepsite cu închisoarea de la 10 la 20 de ani, de care am fost acuzat pe nedrept“, se mai precizează în acțiune. 