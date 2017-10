„Staţiunea Mamaia este o bătaie de joc!“

3

Ne urmareste securitatea

Dupa revolutie,s-au inghesuit sa apara pe sticla televizoarelor zeci de intelectuali "de buna credinta".Toti il injurau pe Ceausescu.Noi ne-am luptat cu securitatea lui Ceusescu,noi am vrut sa facem ceva,dar Ceausescu ne-a bagat in puscarii. Domnilor cu intelect si cu diplome inalte,azi cine va mai urmareste ? Ordinul Arhitectilor din Romania verifica sa nu aterizeze vreo musca pe planseta lor si sa nu intre vreun soarece in portofelul arhitectului. Toti aruncam vina pe Mazare.Daca te uiti la un arhitect vezi ca nu-i ajungi la nas,baiatul cu stanta de arhitect este un mare artist.Arhitectul traieste in lumea lui de genii,el nu are treaba cu strada.Cui foloseste stiinta si arta arhitecturii ? Mazare este un bufon,un incult,un lacom si cu scarba fata de ordine,dar arhitectii ce fac ? Toti intelectualii si in cazul asta arhitectii orasului stau ascunsi in spatele politicului.Ati auzit de vreun protest al urbanistilor din Romania ? Nu,si nici nu veti auzi prea curand.