Staţiunea Mamaia - cimitirul rutier al Constanţei!

Stațiunea Mamaia - cimitirul rutier al Constanței!

Stațiunea Mamaia este un punct negru pe harta rutieră a Constanței. De câțiva ani, accidentele rutiere petrecute aici, soldate invariabil cu morți sau răniți grav, îngrozesc întreaga țară. Ce se poate face pentru a stopa acest fenomen? Soluții sunt, spun polițiștii de la Rutieră. Mai trebuie să fie alocate și fonduri, iar problema să fie trecută în fruntea listei de priorități.„Riscul de a fi implicat într-un accident rutier grav este mai ridicat în stațiunea Mamaia, comparativ cu orice altă arteră din Constanța”. Afirmația îi aparține comisarului șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Poliției Ru-tiere Constanța.Dovadă spuselor sale stau accidentele rutiere grave petrecute pe Bulevardul Mamaia, în porțiunea care străbate stațiunea, în special în extrasezon. La începutul acestui an, tânărul George Parteca a murit după ce s-a izbit cu Porsche-ul într-un stâlp de iluminat public. După câteva zile, un alt accident a băgat în spital o femeie de 27 de ani. De vineri, 7 ianuarie, Nicoleta Pricopie este menținută în viață de aparate, medicii fiind rezervați cu privire la evoluția stării ei de sănătate. Iar lista poate continua: în februarie 2007, patru tineri, printre care și șoferul George Gociman, de 20 de ani, mureau într-un Porsche Cayenne condus cu accelerația călcată la maximum. În același an, Elena Purdel, de 26 de ani, ucidea trei oameni într-un alt accident rutier. Cauza este aceeași, spun polițiștii: viteza excesivă.Viteza legală: 70 km/oră în extrasezonExplicațiile oferite de polițiști, pentru produce-rea acestor accidente, vizează teribilismul ti-nerilor, dar și faptul că, poate nevoit, li se permite! „În extrasezon, viteza legală în stațiunea Mamaia este de 70 km/oră. Întotdeauna va exista tentația de a călca accelerația, mai ales că nu sunt factori care să împiedice circularea cu viteză: trecerile pietonale nu sunt foarte circulate, nu sunt semafoare, iar sensurile giratorii sunt atipice. Sensurile giratorii trebuie să asigure prioritatea și să ducă la reducerea vitezei. În Mamaia, cel puțin în anumite zone, sensurile giratorii sunt doar pentru reglementarea priorității, din cauza spațiului redus aflat la dispoziție și nu împiedică circularea cu viteză”, a afirmat comisarul șef Tudorel Dogaru.Amenda, singura „sperietoare“În prezent, singura măsură pe care o ia Poliția Rutieră Constanța, în încercarea de a stopa acest fenomen este amendarea șoferilor vitezomani. „Organizăm acțiuni în fiecare week-end, în intervalele de timp cu risc, adică în special după orele 3 - 4 dimineața, «de după discotecă», cum spun germanii și sunt întocmite numeroase dosare pentru consumul de băuturi alcoolice și viteză. Nu există posibilitatea detașării, în permanență, a unui echipaj de Poliție. Personalul insuficient nu ne permite”, a explicat polițistul.Măsura aceasta este eficientă, dar nu suficientă. E drept că ar putea fi luate mult mai multe măsuri, a explicat comisarul șef Dogaru.Măsurile propuse de PolițieÎn primul rând, este de părere omul legii, se impune separarea sensurilor de mers, cum s-a procedat pe porțiunea de șosea dintre Constanța și Lazu. „Aceste separatoare dau șoferilor senzația de tunel, de îngustarea drumului și îi forțează, fără să-și dea seama, să reducă viteza. În zona Lazu, de exemplu, erau trei «puncte negre», dar după montarea acestor separatoare nu a mai avut loc niciun accident grav. Nici legenda cum că în zonă ar fi fost un cimitir, iar șoseaua a fost construită peste nu mai poate fi invocată!”, a afirmat polițistul.Totodată, separatoarele ar împiedica pătrunderea pe contrasens a autoturismelor, „aceasta fiind una dintre cauzele cele mai periculoase a accidentelor”.De ajutor ar fi și realizarea unor pasaje pietonale supraterane. „Poliția Rutieră a fost consultată, la începutul sezonului estival 2011, de admi-nistrația locală cu privire la realizarea unor astfel de pasaje și am fost de acord. Am înțeles că este nevoie de fonduri europene”, a continuat comisarul șef. Bineînțeles, măsurile enumerate trebuie însoțite și de montarea unor garduri pietonale.Cine trebuie să le pună în aplicare?Alte idei ar fi montarea unor camere video, dar „aceste dispozitive doar ne-ar sprijini în monitorizare, nu și în prevenirea accidentelor” sau a unor radare fixe. De precizat că stațiunea Mamaia se va afla pe lista priorităților, în momentul în care va fi aprobat actul normativ care va permite montarea unor astfel de radare. „Propunerea este făcută de foarte multă vreme, de Direcția Poliției Rutiere, dar încă se așteaptă actul normativ”, a mai afirmat Tudorel Dogaru.Pentru toate acestea, însă, este nevoie de fonduri și de implicarea serioasă a administratorului drumului, în sarcina căruia cade realizarea lor. În cazul de față, a Consiliului Local Constanța.