SRI angajează 100 de spioni

Serviciul Român de Informații sfidează criza financiară și scoate la concurs 100 de posturi. Dintre acestea, 80 sunt pentru bărbați și 20 pentru femei. Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să fie admiși la studiile universitare de masterat organizate de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. Cursul de masterat va începe la data de 1 octombrie 2010 și se va finaliza la 1 februarie 2012. Scopul programului de masterat este cel de formare a viitorilor ofițeri operativi de informații prin extinderea, în domeniul informațiilor pentru realizarea securității naționale, a pregătirii universitare a candidaților, atestată prin diplomă de masterat. Programul de pregătire este structurat pe trei semestre cu durate aproximativ egale. Înscrierile au loc până la data de 14 februarie. Cei care vor să devină spioni trebuie să aibă vârsta maximă de 32 de ani, împliniți în cursul acestui an. După depunerea cererilor de înscriere, candidații sunt planificați pentru susținerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu: inter-viuri de selecție, evaluarea psihologică preliminară, examinarea cunoștințelor și a deprinderilor privind utilizarea calculatorului, evaluarea psihologică complexă/test de inteligență și examinarea medicală. Cei care vor trece de probele eliminatorii, vor susține, în luna septembrie, un concurs alcătuit din două probe. Prima probă constă în evaluarea nivelului de cunoaștere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, maghiară, turcă sau greacă) test care are o pondere de 20%. Cea de-a doua probă este de evaluare a nivelului de cultură generală, test grilă care are o pondere de 40%. Acest test conține întrebări din diverse domenii (limba și literatura română, istoria românilor, istorie universală, geografia României, filosofie, sociologie, economie politică, științe exacte) și nu necesită o pregătire de specialitate. Persoanele care vor fi admise la cursurile de masterat vor fi încadrate, imediat, în structurile SRI. Constănțenii care doresc o astfel de carieră profesională își pot depune dosarele la Direcția Județeană de Informații situată pe Bulevardul Mamaia nr. 104.